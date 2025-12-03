Bogotá tendrá más de 600 actividades navideñas gratuitas este mes: conozca la programación

Bogotá vivirá 18 días de ambiente cultural y navideño en medio de música, arte, espectáculos y alumbrados con la segunda edición de Navidad es Cultura, la apuesta de la Alcaldía que este año ofrecerá 670 actividades gratuitas en toda la ciudad.

La ciudad, desde los barrios hasta las plazas y parques, se convertirá en un gran escenario donde confluirán espectáculos tecnológicos de talla mundial, conciertos, novenas, ferias gastronómicas, ciclovías nocturnas y acciones comunitarias para celebrar una de las épocas más esperadas del año.

“Este año la Navidad en Bogotá nos invita a imaginar y construir el futuro de la Bogotá que deseamos y merecemos y a unirnos alrededor de la cultura, el arte y la creatividad”, fue el mensaje con el que el alcalde Carlos Fernando Galán anunció la inauguración del alumbrado navideño y de las actividades que iniciarán este viernes, 5 de diciembre.

En Bogotá la Navidad es una historia que se escribe entre todos. Marcelo recuerda que cuando la ciudad sueña unida, todo se transforma.



El inicio oficial de la temporada navideña será este viernes, 5 de diciembre, con el Gran Encendido de la Iluminación en el Parque Metropolitano El Tunal, que contará con un árbol de 56 metros, un show de luces láser y más de un kilómetro de senderos iluminados. Desde las 4:30 de la tarde, los asistentes podrán disfrutar de agrupaciones como la Orquesta Alquimia, Los Cumbia Stars, Los Diablitos del Vallenato, la Banda Filarmónica de Bogotá e Isabella Ruiz.



El secretario de Cultura, Santiago Trujillo, le contó a Blu Radio el proceso para organizar esta fiesta navideña que contará con 4.316 artistas: "Fue un año de arduo trabajo, de convocar a los colectivos más preparados para asumir el reto de hacer grandes espectáculos escénico-musicales para toda la familia bogotana, de conversar con el Grupo de Energía Bogotá y Enel para tener una muy buena y contundente iluminación en la ciudad".

La iluminación navideña será otro de los grandes atractivos de la ciudad con más de 30 sectores con decoraciones LED y 1.650 elementos instalados. Además, Bogotá recibirá tres espectáculos inmersivos de gran formato, gratuitos y para toda la familia.

En la Plaza de Bolívar se presentará “Una ciudad imaginada”, con más de 50 artistas; en La Santamaría el público podrá ver “Más allá de las nubes”, un cuento poético protagonizado por una niña que recorre la ciudad en un gato volador. Y en el Parque El Tunal se realizará “Un ritmo, muchas voces”, un montaje que combina música en vivo, acrobacias y mapping para contar cómo se celebra la Navidad en distintas regiones del país.

"Este cuento retrata la cotidianidad de miles de hogares bogotanos, pero que pone valor también en la diversidad de cómo están conformados los barrios porque en Bogotá vive toda Colombia. Queremos mostrar ese legado que ha hecho de nuestra capital un espacio que acoge y da oportunidades a millones de personas", explicó Trujillo sobre este show especial.

Para todas las actividades, el secretario le recomienda a los asistentes ir con ropa abrigada y cómoda, así como llegar con el tiempo suficiente a todas las actividades, en especial a las funciones del 13 y 14 de diciembre en la Plaza de Bolívar y en la Plaza Cultural La Santamaría. “El año pasado muchos decidieron llegar a las últimas funciones y muchas personas se quedaron por fuera”, advirtió, al mismo tiempo que hizo un llamado a no usar pólvora durante estas fiestas decembrinas y, en el caso de consumir alcohol, hacerlo de manera responsable.

Programación especial de Navidad en Bogotá

Gran encendido de la iluminación

Viernes 5 de diciembre desde las 4:30 de la tarde - Parque Metropolitano El Tunal

Inauguración del alumbrado con más de un kilómetro de senderos iluminados y show de luces láser. Además el evento contará con presentaciones musicales de la Orquesta Alquimia y Los Cumbia Stars, Los Diablitos del Vallenato, la Banda Filarmónica de Bogotá y la cantante de música de plancha Isabella Ruiz.

Desfile de comparsas

Domingo 7 de diciembre desde las 3:30 de la tarde - Carrera Séptima

El Día de las Velitas más de 1.000 artistas recorrerán la carrera séptima desde la Plaza Cultural La Santamaría hasta la Plaza de Bolívar, donde se presentará el Coro Filarmónico Infantil de la Filarmónica de Bogotá y La Real Charanga.

Una ciudad imaginada

Del 13 al 14 y 17 al 23 de diciembre - Funciones a las 6:30 de la tarde, 8:00 de la noche y 9:00 de la noche - Plaza de Bolívar

Este espectáculo mezcla arte digital, música cinemática y performances para recorrer el origen, la identidad y el futuro de Bogotá a través de cuatro arquetipos (la Guardiana de la Memoria, el Ángel de los Sueños, la Cuidadora de Vida y el Ángel de la Calle) que guiarán a los asistentes por esta experiencia.

Un ritmo, muchas voces

Del 17 al 23 de diciembre - Funciones a las 7:00 de la noche y a las 9:00 de la noche - Parque Metropolitano El Tunal

Cada función de 35 minutos reúne a m´s de 60 artistas en escena para contar la historia de Marcelo, un niño inventor que pasa la Navidad solo porque sus padres trabajan y recibe una celebración inesperada cuando sus primos reúnen a los vecinos del barrio.

Más allá de las nubes

Diciembre 13 y 14, y del 17 al 23 - Funciones a las 7:00 de la noche y a las 9:00 de la noche - Plaza Cultural La Santamaría

Ochenta artistas representan una historia fantástica y poética sobre una niña que emprenderá un viaje por los barrios de Bogotá en un gato volador.

Ciclovía nocturna

Jueves 11 de diciembre a las 6:00 de la tarde

En la tradicional ciclovía habrá actividades dirigidas a toda la familia y a biciusuarios como el Bici Karaoke y los Ciclopaseos Temáticos Navideños.



Una Novena por Bogotá

Martes, 16 de diciembre a las 7:00 de la noche - Movistar Arena

En la inauguración de las novenas, la Orquesta Filarmónica de Bogotá en colaboración con el Banco de Alimentos ofrecerá un concierto especial.



Feria Gastronómica Sabor Bogotá

Del 9 al 22 de diciembre, de 2:00 de la tarde a 9:00 de la noche - Parque Bicentenario

Los restaurantes ganadores de Sabor Bogotá 2025, y participantes del programa Hecho en Bogotá y algunos vendedores en formalización del IPES ofrecerán amasijos y platos tradicionales de Navidad.



Novenas Mágicas

Las tradicionales novenas combinarán elementos culturales, actividades y música en vivo en distintas localidades con funciones a las 7:00 de la noche y 9:00 de la noche en estas fechas: Santa Fe: 16, 18 y 19 de diciembre / Suba: 18, 19, 20 y 21 de diciembre / La Candelaria: 20, 21, 22 y 23 de diciembre.



Fiesta navideña: arrullos del Pacífico

Jueves 18 de diciembre a las 2:00 de la tarde - Muelle de la FUGA

Este concierto honrará la memoria musical y oral del Pacífico colombiano, especialmente la tradición de la Fiesta de la Epifanía de San José de Timbiquí. La agrupación Absalón y Afropacífico presentarán arrullos, jugas, bundes y currulaos.



Cuadras Navideñas

En el marco de la estrategia Barrios Vivos de la Secretaría de Cultura, 18 cuadras serán elegidas por su trabajo decorando sus calles con materiales reciclables y recibirán jornadas de música en vivo y celebración entre el 1 y el 15 de diciembre, de 5:00 de la tarde a 9:00 de la noche.

Con estas actividades de fin de año, termina un 2025 de actividades culturales en Bogotá en el que se destacaron la Bienal de Arte BOG25 y el Concurso Internacional de Violín de Bogotá. "Hemos dado un espacio de reflexión profunda y afecto hacia Bogotá gracias a la gestión de la cultura, de las artes. Hoy los bogotanos y las bogotanas quieren más a Bogotá gracias a la cultura", resaltó Trujillo.