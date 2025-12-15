"Tenemos que mirar a ver si Papá Noel está pobre": minsalud sobre el aumento de la UPC

El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, se refirió a la discusión sobre la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y su ajuste para el próximo año. Durante su intervención, el funcionario cuestionó las solicitudes de aumento de recursos por parte de algunos sectores y señaló que dichas peticiones se realizan sin que exista, a su juicio, una definición clara sobre las fuentes de financiamiento del presupuesto de salud.

En sus declaraciones, Jaramillo mencionó el papel de los gremios empresariales en el debate y sostuvo que el Estado ha asumido cargas financieras que antes correspondían a aportes patronales. Según el ministro, esta situación ha tenido un impacto en los recursos públicos y ha incidido en la discusión actual sobre el aumento de la UPC y la financiación del sistema de salud.

El pronunciamiento del ministro se da en un contexto en el que la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI) presentó un cálculo propio, según el cual la UPC para 2026 debería incrementarse en 17,33 % con el fin de garantizar la atención de los afiliados, especialmente del régimen contributivo.

Sistema de salud en Colombia - referencia // Foto: AFP

De acuerdo con la asociación, el ejercicio se realizó con la misma metodología actuarial utilizada por el Ministerio de Salud y se basa en la información de las EPS agremiadas, que representan el 61,4 % de los afiliados de ese régimen.



Las declaraciones de Jaramillo generaron reacciones en el ámbito político. El representante a la Cámara, Andrés Forero, cuestionó el tono del ministro y afirmó que sus expresiones no reflejan la situación de los pacientes que enfrentan dificultades para acceder a medicamentos y continuar sus tratamientos. Asimismo, el congresista preguntó por los retrasos en los presupuestos máximos y por los resultados de las intervenciones adelantadas en el sector.

El cruce de posiciones se suma al debate sobre la sostenibilidad financiera del sistema de salud y el ajuste de la UPC, en un escenario en el que el Gobierno, los gremios y el Congreso mantienen posturas distintas sobre los recursos necesarios y la forma de garantizar la atención a los usuarios.