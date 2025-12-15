En vivo
Salud  / "Tenemos que mirar a ver si Papá Noel está pobre": minsalud sobre el aumento de la UPC

"Tenemos que mirar a ver si Papá Noel está pobre": minsalud sobre el aumento de la UPC

El ministro cuestionó las solicitudes de incremento de recursos para el sistema. Sus afirmaciones generaron reacciones desde el Congreso, mientras las EPS mantienen la propuesta de un aumento superior al 17 %.

