Andi y Acemi advierten que la UPC debe aumentar entre 15,6% y 17,33% en 2026

Con la llegada del fin de año vuelve al debate el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2026, un ajuste que será clave para la sostenibilidad del sistema de salud. La Asociación Nacional de Empresarios (Andi) plantea que la UPC debe crecer, como mínimo, 15,6% el próximo año para evitar un mayor deterioro en la operación del aseguramiento.

Según su análisis financiero, el sistema está gastando más de lo que recibe: la siniestralidad proyectada para 2025 alcanza el 105,9%, lo que significa que por cada $100 que ingresan a las EPS se destinan casi $106 solo para atenciones, sin contar costos administrativos.

A este panorama se suma un nuevo estudio de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), que representa el 61,4% del régimen contributivo. Según la agremiación, la UPC debería aumentar 17,33% en 2026 para garantizar la atención adecuada de los afiliados. El cálculo se realizó siguiendo la metodología utilizada por el Gobierno y se construyó con la información reportada por las EPS para el estudio de suficiencia.

El análisis refleja el comportamiento del gasto en salud, ajustado por la inflación causada y por el incremento en la frecuencia de uso de los servicios.



Tanto la Andi como Acemi coinciden en que la brecha entre los recursos disponibles y los costos reales del aseguramiento se ha ampliado en los últimos años. En 2025, el déficit operativo proyectado supera los $10 billones, mientras que las quejas, reclamos y tutelas por servicios de salud han mostrado aumentos significativos.

Para los gremios, el ajuste de la UPC en 2026 será determinante para evitar que la crisis se profundice y afecte la continuidad y calidad de la atención a millones de colombianos.