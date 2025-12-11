En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Entrevista Álvaro Uribe
María Corina Machado
Caribe
Donald Trump
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Asofondos prende alarmas por decretos que afectarían pensiones de millones de colombianos

Asofondos prende alarmas por decretos que afectarían pensiones de millones de colombianos

Andrés Velasco, presidente de Asofondos, advierte que borradores del Gobierno generarían mayores costos para pensionarse, afectarían seguros clave y aumentarían la incertidumbre del ahorro pensional.

Valor de pensión de miles de colombianos se vería reducido con medida del Gobierno, según Asofondos
Valor de pensión de miles de colombianos se vería reducido con medida del Gobierno, según Asofondos
Foto: ImageFx
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad