Asofondos prende alarmas por decretos que afectarían pensiones de millones de colombianos

Andrés Velasco, presidente de Asofondos, encendió las alarmas en entrevista en Mañanas Blu 10:30 sobre dos decretos que estaría considerando el Gobierno nacional y que, según advierte, podrían tener grandes consecuencias para los ahorros pensionales de millones de trabajadores colombianos.

Aunque el Ministerio de Hacienda no ha oficializado los textos, la renuncia de Mónica Higuera, alta funcionaria de la Unidad de Regulación Financiera (URF), dejó ver la tensión interna que estos planes han generado.

Velasco fue contundente sobre la posibilidad de que el Gobierno busque obligar a repatriar cerca de 125 billones de pesos actualmente invertidos en el exterior. “Una decisión en ese sentido implicaría una restricción de la diversificación”, afirmó, recordando que ese principio es clave en la administración de recursos de largo plazo. “Es ese consejo que le dan los papás de chiquito: no ponga todos los huevos en la misma canasta”, añadió.

Asofondos insiste en que la diversificación ha sido esencial para la rentabilidad del ahorro pensional. Velasco explicó que, gracias a la política de combinar inversiones nacionales e internacionales, los fondos han logrado “rentabilidades de cerca del 7 % por encima de la inflación en promedio de los últimos 25 años”. Para ilustrarlo, señaló que un millón de pesos invertido hace 10 años equivale hoy a 2,37 millones, mientras que, sin poder invertir afuera, sería apenas de 1,48 millones, incluso por debajo de la inflación.



El presidente de Asofondos también advirtió sobre el riesgo de que una repatriación masiva obligue a vender activos en el exterior a precios bajos. “Cuando uno vende por una orden de esta magnitud, vende barato… ahí hay ya una pérdida de los trabajadores colombianos”, dijo. Asimismo, alertó que ingresar tantos dólares al país podría generar una fuerte apreciación del peso, afectando a sectores como flores, café y energía. “Los efectos económicos… son muy malos para las personas que están aportando sus cotizaciones”, remató.

El segundo decreto en discusión se refiere al deslizamiento del salario mínimo en las pensiones, un apoyo que el Gobierno otorga a aseguradoras para garantizar la renta vitalicia mínima.

Velasco explica que el borrador propone reducir ese aporte estatal, lo que encarecería la posibilidad de pensionarse con un salario mínimo. “Si una pensión mínima antes costaba 350 millones, ahora va a costar 450 millones… para acumular esos 100 millones, las personas tienen que trabajar 10 años más”, advirtió.

El dirigente gremial alertó que esto significaría menos pensionados, pensiones más bajas y riesgo para seguros esenciales, como el de invalidez y sobrevivencia. “Es un decreto que tiene efectos terribles… y estamos rogándole al Gobierno que instale mesas técnicas para mostrarle la evidencia”, señaló.

Mientras tanto, la incertidumbre crece entre afiliados y futuro pensionados. La última palabra la tiene el Ministerio de Hacienda, aunque —según la periodista que realizó la entrevista— aún no ha respondido a las solicitudes de explicación.