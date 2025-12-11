En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Entrevista Álvaro Uribe
María Corina Machado
Caribe
Donald Trump
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Nuevos detalles en caso de niña de 3 años asesinada en La Guajira: Policía ya tiene sospechoso

Nuevos detalles en caso de niña de 3 años asesinada en La Guajira: Policía ya tiene sospechoso

La madre de la menor, que pidió que el caso no quede impune, reveló que su hija se graduaría este viernes de preescolar.

Publicidad

Publicidad

Publicidad