Nuevos detalles en caso de niña de 3 años asesinada en La Guajira: Policía ya tiene sospechoso

Autoridades de La Guajira avanzan en la investigación de la muerte de una niña de 3 años, hecho que tiene conmocionado al departamento y que se presentó en el municipio de de Dibulla y por el cual la madre de la menor, Liliana Ojeda Domínguez, ya pidió que el crimen no quede impune.

“Pedimos que, por favor, nos ayuden a dar con su paradero (el del asesino). Necesitamos que se haga justicia, porque esto no puede quedar impune. Es una niña de tan solo 3 años”, expresó la madre de la pequeña Shelsy Navarro, de tan solo 3 años.

En ese sentido, mientras avanzan las pesquisas por parte de las autoridades, se conoció que la Policía ya tiene un sospechoso. Se trataría de otro menor, que sería un joven de 17 años, según indicó el coronel Salomón Bello Reyes, comandante de la Policía de La Guajira: "Sí, es todo material de investigación", confirmó el oficial.

Por otra parte, cabe recordar que, pidiendo justicia por el caso, comunidad del municipio realiza bloqueos en la Troncal del Caribe, vía que conduce de Riohacha a Santa Marta: "Están dejando pasar las ambulancias y demás situaciones de urgencia", dijo Bello Reyes sobre esas manifestaciones. El oficial también señaló que también están evaluando algunos videos que indican que el señalado sospechoso habría sido aprehendido por la propia comunidad.



Finalmente, hay que agregar que, según pudo conocer Blu Radio, el cuerpo de la menor Shely Navarro habría sido encontrado dentro de un saco ubicado en una casa que, al parecer, tenía funciones de bodega, a tan solo unas cinco casas de donde vivía la menor asesinada, quien este viernes, según contó también su madre, se graduaba de preescolar.