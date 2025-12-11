"Mañana se me graduaba de preescolar": mamá de niña de 3 años asesinada en La Guajira pide justicia

El corregimiento de Mingueo, en el municipio de Dibulla (La Guajira), está conmocionado por el asesinato de la pequeña Shelsy Navarro, de tan solo 3 años. Su madre, Liliana Ojeda Domínguez, rompió el silencio y relató, entre lágrimas, los momentos en los que su hija desapareció y el dolor que hoy enfrenta.

Ojeda contó que todo ocurrió en cuestión de segundos mientras compartían en casa. “Estábamos jugando y, de repente, ella salió mientras el papá y yo estábamos allí. Nosotros la hacíamos con el papá. Cuando pregunté por la niña, ya no estaba. Comenzamos a buscarla junto con el papá, pero no aparecía, ahí comenzó todo”, dijo.

Según la familia, un vecino se dio cuenta de la emergencia y revisaron una vivienda cercana, perteneciente a familiares, donde encontraron elementos que —según la madre— podrían estar relacionados con la persona presuntamente involucrada en el hecho. El señalado huyó y aún no ha sido ubicado.

La madre hizo un llamado urgente a las autoridades para capturar al responsable. “Pedimos que, por favor, nos ayuden a dar con su paradero. Necesitamos que se haga justicia, porque esto no puede quedar impune. Es una niña de tan solo 3 años”, expresó con voz quebrada.



En medio del dolor, Ojeda recordó que su hija estaba a punto de vivir un momento especial: “Mañana se me graduaba de preescolar; estaba en la guardería”, dijo, subrayando la inocencia y los sueños que quedaron truncados.