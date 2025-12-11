En vivo
Ofrecen $200 millones por asesinos de patrullera de la Policía en La Plata, Huila

Ofrecen $200 millones por asesinos de patrullera de la Policía en La Plata, Huila

Además, autoridades anunciaron un reforzamiento del pie de fuerza con Ejército y Policía en el occidente del departamento.

