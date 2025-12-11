Ofrecen $200 millones por asesinos de patrullera de la Policía en La Plata, Huila

Luego de cumplirse un consejo de seguridad en la Gobernación del Huila, las autoridades anunciaron una recompensa de hasta 200 millones de pesos para quien brinde información oportuna sobre el paradero de los responsables del asesinato de la patrullera Karen Estefany Pajoy, ataque perpetrado por disidentes de las Farc en el municipio de La Plata.

El secretario de Gobierno del Huila, Juan Carlos Casallas, confirmó que la millonaria recompensa fue direccionada desde el Ministerio de Defensa. Además, se ordenó aumentar el pie de fuerza ante los recientes hechos de orden público registrados en el occidente del departamento.

“Entre las medidas, anunciamos un reforzamiento del pie de fuerza con Ejército y Policía en el occidente del Huila, y en ese sentido queremos informarle a la opinión pública que el señor ministro de Defensa ha ofrecido una recompensa de hasta 200 millones de pesos a quien suministre información que permita la ubicación de los responsables del crimen de la patrullera Karen Estefany Pajoy”, sostuvo el secretario de Gobierno.

El funcionario destacó, además, los recientes golpes propinados por las autoridades a las estructuras armadas ilegales que delinquen en el Huila, principalmente la captura de alias ‘Richard’, disidente del bloque Isaías Pardo de las Farc, señalado de haber instalado la moto con explosivos el Jueves Santo de este año en el municipio de La Plata, donde dos hermanos perdieron la vida y 30 personas más resultaron heridas.



¿Quién era la patrullera de la Policía asesinada en La Plata, Huila?

Cabe recordar que la patrullera Karen Estefany Pajoy Candela tenía 21 años de edad y actualmente estaba adscrita a la Seccional de Inteligencia de la Policía en el municipio de Pitalito. Además, llevaba dos años y siete meses en la institución

Patrullera policía asesinada en La Plata, Huila. Foto: suministrada.

El cuerpo de la patrullera Karen Pajoy permanece en Neiva, donde este jueves le realizarán un homenaje póstumo en la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Mañana viernes, el féretro será llevado al municipio de La Plata, donde se cumplirán las honras fúnebres con honores de la Policía y acompañamiento de sus familiares.