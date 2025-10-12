Ejército incauta más de 800 kilos de marihuana en un operativo en La Plata, Huila

Tropas de la novena Brigada del Ejército Nacional capturaron a un hombre e incautaron 827 kilos de marihuana, avaluados en cerca de 500 millones de pesos en el mercado ilícito.

El operativo fue desarrollado por soldados del Batallón de Infantería N.º 26 Cacique Pigoanza en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), durante un puesto de control en la vereda Panorama, municipio de La Plata, Huila. En el lugar, las autoridades ordenaron detener un vehículo tipo furgón en el que fueron hallados múltiples paquetes con la sustancia ilegal.

Según información de las autoridades, la acción golpea las finanzas de la estructura criminal Hernando González Acosta, perteneciente al Bloque Central Isaías Pardo, bajo el mando de alias Iván Mordisco. Además, la incautación representa la salida del mercado de más de 1,6 millones de dosis de marihuana, evitando su distribución en redes internacionales de microtráfico y contribuyendo a la protección de la salud pública.

“El resultado evidencia la efectividad y compromiso de nuestros soldados por debilitar de manera sostenida las finanzas y la capacidad logística de los grupos armados organizados residuales”, afirmó el teniente coronel Cristian Arturo, comandante del Batallón de Infantería N.º 26 Cacique Pigoanza.



El Ejército Nacional hace un llamado a la ciudadanía para seguir denunciando cualquier actividad sospechosa que atente contra la legalidad y tranquilidad en el país.