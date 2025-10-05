En vivo
Policía incautó 1,2 toneladas de marihuana en la vía Bogotá – Villavicencio

El cargamento, proveniente de Popayán y con destino a Venezuela pertenecía a las disidencias de las Farc que operan en el Cauca. La incautación evitó la distribución de millones de dosis avaluadas en 773 millones de pesos.

Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: 5 de oct, 2025

La Policía Nacional incautó 1,2 toneladas de marihuana en la vía que conecta Bogotá con Villavicencio, en el marco de un operativo de control vial.

Según las autoridades, los 1.200 kilos del estupefaciente estaban ocultos debajo de la cajuela de carga de un furgón y pertenecían a las disidencias de las Farc.

El vehículo habría salido desde Popayán, Cauca, y tenía como destino final Venezuela. Durante el procedimiento fue capturado el conductor, quien presenta antecedentes judiciales por homicidio, violencia intrafamiliar y porte ilegal de armas de fuego.

De acuerdo con la Policía, con esta operación se evitó la comercialización de aproximadamente 2,4 millones de dosis de marihuana, cuyo valor en el mercado ilícito supera los 773 millones de pesos.

Mientras tanto en El Espinal, Tolima fue inmovilizado otro vehículo que tenía un cargamento de 592 kilos perteneciente al Frente ‘Dagoberto Ramos’ de las disidencias de las Farc.

Gracias a esto, se evitó la comercialización de más de 1 millón de dosis avaluadas en más de 177 millones de pesos.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para que denuncia cualquier acontecimiento sospechoso para evitar la comercialización de drogas a lo largo y ancho del país.

