Policía incautó 1,2 toneladas de marihuana en la vía Bogotá – Villavicencio

La Policía Nacional incautó 1,2 toneladas de marihuana en la vía que conecta Bogotá con Villavicencio, en el marco de un operativo de control vial.

Según las autoridades, los 1.200 kilos del estupefaciente estaban ocultos debajo de la cajuela de carga de un furgón y pertenecían a las disidencias de las Farc.

El vehículo habría salido desde Popayán, Cauca, y tenía como destino final Venezuela. Durante el procedimiento fue capturado el conductor, quien presenta antecedentes judiciales por homicidio, violencia intrafamiliar y porte ilegal de armas de fuego.

¡𝗜𝗡𝗖𝗔𝗨𝗧𝗔𝗗𝗔𝗦 𝟭,𝟮 𝗧𝗢𝗡𝗘𝗟𝗔𝗗𝗔𝗦 𝗗𝗘 𝗠𝗔𝗥𝗜𝗛𝗨𝗔𝗡𝗔 𝗗𝗘 𝗟𝗔𝗦 𝗗𝗜𝗦𝗜𝗗𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔𝗦! En el eje vial Bogotá-Villavicencio, en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, inmovilizamos un furgón con 1.200 kilos del estupefaciente, procedente… pic.twitter.com/kSwNu27fI9 — Mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán (@DirectorPolicia) October 5, 2025

De acuerdo con la Policía, con esta operación se evitó la comercialización de aproximadamente 2,4 millones de dosis de marihuana, cuyo valor en el mercado ilícito supera los 773 millones de pesos.



Mientras tanto en El Espinal, Tolima fue inmovilizado otro vehículo que tenía un cargamento de 592 kilos perteneciente al Frente ‘Dagoberto Ramos’ de las disidencias de las Farc.

Gracias a esto, se evitó la comercialización de más de 1 millón de dosis avaluadas en más de 177 millones de pesos.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para que denuncia cualquier acontecimiento sospechoso para evitar la comercialización de drogas a lo largo y ancho del país.