Armada incautó mas de tres toneladas de marihuana escondidas en motonaves: iban por el río Putumayo

En medio de un control fluvial nocturno, unidades de la Flotilla Fluvial de la Amazonía lograron detectar mediante radar, dos embarcaciones artesanales tipo “arawana” en el área general de El Encanto, en el departamento del Amazonas. Al percatarse de la presencia militar, los tripulantes abandonaron las motonaves en la ribera del río, dejando a bordo el cargamento que posteriormente fue incautado.

Dentro de los cascos fueron hallados compartimientos ocultos con doble fondo que almacenaban 117 costales. En ellos se encontraban 3.504 paquetes rectangulares, con olor y características similares a la marihuana. Tras ser trasladada hasta Puerto Leguízamo, Putumayo, la droga fue sometida a pruebas de identificación preliminar por parte de la Policía Nacional, confirmando que correspondía a marihuana tipo “creepy”, con un peso total de 3.504 kilogramos.

“Este resultado representa un golpe histórico contra el Grupo Armado Organizado Residual Comandos de Frontera, al impedir que más de 19 millones de dólares ingresaran a las arcas de la organización criminal, así como la distribución de más de 580 mil dosis en mercados nacionales e internacionales”. afirmó el Vicealmirante Javier Alfonso Jaimes Pinilla, Comandante de la Fuerza Naval de la Amazonía.

La incautación, considerada la más grande en la historia de la Fuerza Naval de la Amazonía, refleja la presión de la Armada sobre las rutas del narcotráfico en el sur del país y su estrategia de fortalecer el control en los ríos fronterizos.

