Armada conmemora 215 años de historia y soberanía en los mares

Este 12 de septiembre, la Armada Nacional conmemora 215 años de existencia, una trayectoria que comenzó en medio de los vientos independentistas que recorrieron América a inicios del siglo XIX. Con orgullo, los marinos de Colombia evocan la decisión tomada en 1810 por el cabildo de Cartagena de Indias, que resolvió crear una fuerza naval propia para proteger el territorio y enfrentar el dominio colonial.

El hecho se consolidó mediante el Decreto del 12 de septiembre de 1810, firmado por la Junta Suprema de Gobierno de Cartagena, presidida por José María García de Toledo. Con este acto, se suprimió el antiguo Apostadero español y se creó la Comandancia General de Marina de la Provincia de Cartagena, institución encargada de organizar, dirigir y equipar la nueva fuerza naval. Entre sus responsabilidades iniciales también estuvo la regulación del comercio marítimo y fluvial, acciones que cimentaron la lucha por la libertad en los mares.

Durante años, investigaciones históricas permitieron rescatar documentos que reafirman la existencia de esta Marina libertadora, cuyo origen se había diluido en el tiempo. El hallazgo devolvió protagonismo a un episodio fundacional que, con coraje y determinación, abrió camino a la defensa de la soberanía nacional desde el mar.

Hoy, más de dos siglos después, la Armada de Colombia mantiene firme su misión constitucional de proteger los intereses marítimos y fluviales del país. Con presencia en los cuatro puntos cardinales, sus unidades y tripulaciones trabajan a diario por la seguridad de la nación, al tiempo que contribuyen al bienestar de las comunidades ribereñas e insulares.

En este aniversario, los marinos destacan que el legado forjado desde 1810 continúa vigente, recordando que la defensa del mar no solo representa un asunto militar, sino también un compromiso histórico con la identidad y la independencia de Colombia.