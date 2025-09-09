La Armada rescató a cuatro personas que naufragaron en una embarcación en el Golfo de Urabá. Durante 2025 la institución ha llevado a cabo 13 operaciones de búsqueda y rescate de personas en el Mar Caribe.

A través de la Estación de Guardacostas de Urabá, la Armada de Colombia desplegó una operación que permitió salvaguardar la vida de cuatro personas que estaban naufragando en inmediaciones del Golfo de Urabá.

Se trata de los tripulantes de La Pitufa, una embarcación tipo panga, que había quedado a la deriva en el área general de San Francisco, entre Titumate y Triganá.

Tras conocerse la situación, las autoridades implementaron todo un dispositivo para prestar ayuda a estas personas que tras ser localizadas fueron auxiliados por una Unidad de Reacción Rápida de Guardacostas.

Los rescatados recibieron atención primaria, hidratación y alimentación antes de ser trasladados, junto con su embarcación, hasta el muelle de San Francisco, donde fueron entregados a sus familiares.

Kevin Ramírez, uno de los rescatados, agradeció a las autoridades que participaron de estas labores: “Gracias Dios, gracias por el rescate”, dijo.

Desde la Armada de Colombia pidieron a los ciudadanos que se encuentran en estas zonas costeras planear sus zarpes con todas las medidas de seguridad, verificando condiciones meteorológicas y el estado de sus equipos de navegación y comunicación para prevenir este tipo de situaciones.

En lo corrido de 2025 la Armada ha realizado un total de 13 operaciones de búsqueda y rescate en aguas del Mar Caribe, logrando salvaguardar la vida de más de 150 personas.