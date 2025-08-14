EEUU despliega tropas en el mar Caribe para combatir narcos latinoamericanos

Según la agencia de noticias Reuters, Estados Unidos ordenó el despliegue de fuerzas aéreas y navales en el mar Caribe para hacer frente a las amenazas de los cárteles de droga latinoamericanos.

Las fuentes citadas por Reuters revelaron pocos detalles de la operación, pero confirmaron que el presidente Donald Trump ha querido usar el Ejército para perseguir a las bandas de narcotraficantes latinoamericanas que han sido designadas como organizaciones terroristas globales.

El Pentágono había sido dirigido a preparar opciones.

La administración Trump ya ha desplegado en los últimos meses al menos dos buques de guerra para ayudar en los esfuerzos de seguridad fronteriza y el tráfico de drogas.

Las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que el Departamento de Defensa ha comenzado a ordenar el despliegue de las fuerzas aéreas y navales estadounidenses en el mar Caribe.

Este despliegue tiene como objetivo abordar las amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos de organizaciones narcoterroristas especialmente designadas en la región, dijo una de las fuentes.

La administración Trump designó al Cartel de Sinaloa de México y a otras bandas de narcotraficantes, así como al grupo criminal venezolano Tren de Aragua, como organizaciones terroristas globales en febrero, mientras Trump intensificaba la aplicación de la ley de inmigración contra presuntos miembros de pandillas.

El ejército estadounidense ya ha aumentado su vigilancia aérea hacia los cárteles mexicanos de la droga para recopilar información y determinar la mejor manera de contrarrestar sus actividades.

Trump se ha ofrecido previamente a enviar tropas estadounidenses a México para ayudar a combatir el tráfico de drogas, una oferta que México dice que ha rechazado.