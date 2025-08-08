“EE. UU. tiene que empezar a actuar”: experto sobre amenaza de narcotráfico desde Latinoamérica

La amenaza que representa el narcotráfico para Estados Unidos ya no es vista solo como un problema externo. Según Juan Pablo Villasmil, investigador del Center for a Secure Free Society, el impacto interno —especialmente por la crisis del fentanilo— está empujando a Washington a considerar medidas más agresivas, incluso militares, contra actores externos.

“Acá en Estados Unidos mueren más de 70.000 personas al año por uso de fentanilo. ¿Cuántos americanos murieron en Vietnam? Alrededor de 58.000 fue la última estadística que leí”, dijo Villasmil en entrevista con Blu Radio. “Están muriendo miles y miles de personas por el uso de estas drogas que vienen por la frontera del sur”.

El analista advirtió que algunos países de la región, en lugar de combatir el narcotráfico, lo permiten y hasta se benefician de él. “Y estos países en Latinoamérica, alguno de ellos a propósito dejan que el narcotráfico suceda. A propósito se benefician de este narcotráfico: Venezuela”, afirmó.

En ese contexto, la posible activación de una orden ejecutiva firmada por Donald Trump —revelada por The New York Times— permitiría al ejército estadounidense realizar operaciones puntuales en el extranjero. “Esto no significa que van a invadir al estilo Irak. A nadie le gusta eso en Estados Unidos”, aclaró Villasmil. “Lo que sí puede significar es que si no se ponen las pilas... Estados Unidos puede utilizar su tecnología de alto nivel”.

Frente a los cuestionamientos sobre una posible violación de soberanía, respondió: “La soberanía que se ha estado violando ha sido la de estas operaciones apoyadas por el gobierno de Nicolás Maduro... que tienen personas que están envueltas en el Tren de Aragua”.