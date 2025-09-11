Colombia y Perú refuerzan cooperación en frontera amazónica durante la XIV Reunión de la Comperif

Los gobiernos de Colombia y Perú reafirmaron su compromiso de cooperación en la Amazonía durante la XIV Reunión de la Comisión Mixta Permanente de Inspección de la Frontera, realizada en Lima. El encuentro se centró en garantizar la navegabilidad del río Amazonas y mejorar el acceso para las comunidades fronterizas, en medio de tensiones recientes sobre la soberanía de la isla Chinería.

Durante el 11 y 12 de septiembre, la XIV Reunión de la Comisión Mixta Permanente de Inspección de la Frontera (Comperif), mecanismo diplomático y técnico, se desarrolló en Lima, donde Colombia y Perú buscaron fortalecer la cooperación en la región amazónica.

La agenda se enfocó en la dinámica fluvial del río Amazonas, particularmente en el tramo fronterizo entre Leticia y Atacuari, con el fin de garantizar la navegabilidad y mejorar el acceso de las comunidades locales. En el encuentro participaron delegaciones de ambas naciones, integradas por entidades especializadas en hidrología, cartografía, medioambiente, geografía y defensa.

La Cancillería colombiana destacó que el encuentro reafirma el interés de los dos países en avanzar en la integración fronteriza, mientras que el Gobierno peruano subrayó que la Comperif no es un espacio para discutir temas limítrofes, sino un instrumento técnico de cooperación. En ese sentido, ratificó la soberanía peruana sobre la isla Chinería, que incluye el distrito de Santa Rosa de Loreto.

El diálogo se desarrolló en un ambiente cordial y diplomático, pese a las recientes tensiones en torno a declaraciones sobre los límites en la zona amazónica del presidente Gustavo Petro y la presidenta Dina Boluarte. Entre los principales retos de la comisión están la implementación de acuerdos que beneficien efectivamente a las comunidades, el monitoreo técnico de la dinámica del río y la prevención de malentendidos políticos que puedan afectar la cooperación bilateral.

Con esta reunión, Colombia y Perú buscan consolidar un trabajo conjunto que permita mayor integración y desarrollo sostenible en la frontera amazónica, preservando la cooperación pese a la sensibilidad del tema limítrofe.