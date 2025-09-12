En vivo
Armada incautó más de 200 kilos de pesca ilegal en San Andrés: iban seis nicaragüenses

Armada incautó más de 200 kilos de pesca ilegal en San Andrés: iban seis nicaragüenses

Una fragata de la Fuerza Naval del Caribe interceptó una embarcación nicaragüense; seis tripulantes extranjeros fueron capturados en mar territorial colombiano.

Foto: Armada
Por: Felipe García
Actualizado: septiembre 12, 2025 08:28 a. m.

La Fragata Misilera ARC “Caldas” de la Armada de Colombia interceptó una embarcación nicaragüense que realizaba faenas de pesca sin autorización en el cayo Quitasueño, al norte del archipiélago de San Andrés y Providencia. La operación, desarrollada en el marco de los patrullajes de control y vigilancia marítima, permitió la incautación de 238 kilogramos de pesca ilegal y la captura de seis tripulantes de nacionalidad extranjera.

La motonave, identificada como “Lady Made II”, fue detectada cuando adelantaba actividades en mar territorial colombiano. Tras ser abordada y conducida hacia la fragata, personal de la Armada realizó el procedimiento de inspección, hallando 198 kilos de langosta, nueve de cangrejo real (king crab), un kilo de caracol pala y 30 kilos de pesca blanca.

Foto: Armada

Durante la revisión, también fueron incautados elementos para la actividad extractiva, entre ellos, mangueras, ganchos artesanales, reguladores, caretas, aletas, un compresor, un GPS, una ecosonda y seis canecas de combustible. Todo el material, junto con la tripulación, fue trasladado hasta la isla de San Andrés, donde se adelanta el proceso de identificación y verificación con el apoyo de la Secretaría de Agricultura y Pesca, CORALINA y Migración Colombia.

Foto: Armada

Las autoridades recordaron que el cayo Quitasueño hace parte de las Áreas Marinas Protegidas (AMP) de la Reserva de Biósfera Seaflower, declaradas mediante el Acuerdo 002 de 2019 de CORALINA, y que constituyen un espacio de conservación por su alta biodiversidad y valor ecológico. Estas zonas buscan garantizar la sostenibilidad de los recursos y proteger los ecosistemas estratégicos del Caribe insular.

