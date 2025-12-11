Reabren servicios para usuarios de Nueva EPS en clínica La Magdalena tras acuerdo de pago

La Alcaldía de Barrancabermeja confirmó la reapertura y continuidad de los servicios de la Unidad Clínica La Magdalena para los usuarios afiliados a la Nueva EPS, así como la atención para pacientes de Salud Total y Sanitas. La decisión representa un alivio para miles de familias del Magdalena Medio que, durante las últimas semanas, habían manifestado preocupación ante la crisis que enfrenta el sistema de salud en el país.

Según informó Alcaldía, el restablecimiento de los servicios constituye un avance significativo para más de 124.000 afiliados de Nueva EPS en Barrancabermeja, entre ellos 62.345 del régimen subsidiado y la misma cifra del régimen contributivo, quienes dependen de la atención que ofrece este centro asistencial.

“La Unidad Clínica La Magdalena ha anunciado la reapertura y continuidad de sus servicios (…) Esto constituye un avance significativo para las familias barranqueñas”, señaló la Alcaldía de Barrancabermeja en un comunicado, en el que además destacó el esfuerzo de la institución, su talento humano y el respaldo del Holding Empresarial Cayena Azul.

La Secretaría de Salud de Barrancabermeja confirmó que Nueva EPS y Clínica La Magdalena llegaron a un acuerdo de pago que permite al centro médico habilitar los servicios para 124.000 usuarios de esta EPS en el Magdalena Medio #MañanasBlu pic.twitter.com/ehvUso293E — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) December 11, 2025

El secretario de Salud de Barrancabermeja, Andrés Manosalva, celebró el acuerdo logrado entre la Nueva EPS y la IPS.

“Nos encontramos complacidos con el acuerdo (…) La Clínica La Magdalena es importante para nosotros por la integralidad de sus servicios, a donde pueden acceder todos los usuarios que pertenecen a diversas EPS, en este caso la Nueva EPS”, afirmó.

El funcionario reiteró que en el municipio hay 62.345 usuarios de Nueva EPS en el régimen subsidiado y 62.345 en el contributivo, quienes se verán beneficiados con esta decisión.

La Alcaldía aseguró que continuará acompañando a las instituciones públicas y privadas del sector salud mediante mesas técnicas, espacios de articulación y comités de seguimiento para garantizar la calidad y continuidad en la atención.