En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Entrevista Álvaro Uribe
María Corina Machado
Caribe
Donald Trump
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Reabren servicios para usuarios de Nueva EPS en clínica La Magdalena tras acuerdo de pago

Reabren servicios para usuarios de Nueva EPS en clínica La Magdalena tras acuerdo de pago

En el municipio hay 62.345 usuarios de Nueva EPS en el régimen subsidiado y 62.345 en el contributivo, quienes se verán beneficiados con esta decisión.

Publicidad

Publicidad

Publicidad