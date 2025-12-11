Escándalo de computadores de 'Calarcá' profundiza diferencias entre fiscal general y Petro

La información revelada por Noticias Caracol sobre los graves delitos que siguen cometiendo las disidencias de alias Calarcá a pesar de estar en una mesa de negociaciones con el Gobierno del presidente Gustavo Petro, sumado a la presunta infiltración de ese grupo criminal en el Ejército y en la Dirección Nacional de Inteligencia, ha encendido las alarmas en la Corte Suprema de Justicia.

La inquietud de los magistrados se enfoca en la demora de 16 meses de la Fiscalía entre el momento en el que fueron incautados los computadores de los disidentes de Calarcá, cuando fueron detenidos y posteriormente liberados de manera muy controversial, y el inicio de la investigación sobre los crímenes consignados en esos dispositivos.

En ese contexto, la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo visitó este miércoles a los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema, escenario en el que reconoció la injustificable demora de las autoridades judiciales para informar al más alto nivel sobre la gravedad de lo encontrado en los dispositivos electrónicos de “Calarcá”.

A propósito de la Fiscal General, marcó una línea de independencia frente al Ejecutivo, al expresar públicamente su molestia ante un mensaje del presidente Gustavo Petro en redes sociales, en el que dijo que había perdido el apoyo de la Fiscal General, “preocupada por su inclusión en la lista Clinton”. Anoche el presidente volvió a cargar contra la Fiscalía, diciendo que no investiga las denuncias que hace el jefe de Estado.



Ante esas afirmaciones, la Fiscal Luz Adriana Camargo le recordó al presidente Petro que “la Fiscalía no está instituida para prestarle apoyo al Gobierno Nacional” y desmintió una supuesta preocupación frente a su posible inclusión en la Lista Clinton. La fiscal dijo: “a mí no me gusta el trino, no es comedido y no entiendo en que se basa, no tengo las preocupaciones que dice el presidente”.

Sobre el tema de fondo, que es la manera en la que las disidencias de Calarcá y de Iván Mordisco se han fortalecido durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, la fiscal General reveló varias cosas:

Confirmó que evalúa pedir una nueva orden de captura en contra de alias “Calarcá” ante la gravedad de los delitos revelados por sus computadores, entre ellos las órdenes de asesinatos y el reclutamiento de niños, de los cuales, al peor estilo de las antiguas Farc, tenía sus hojas de vida y las circunstancias en las que se los llevaron a sus filas. La Fiscal además confirmó que hay cinco líneas de investigación surgidas de las revelaciones de Noticias Caracol, entre ellas una sobre la presunta infiltración de las disidencias en entidades estatales, presuntamente por medio del general Juan Miguel Huertas y de Wilmar Mejía, subdirector de la DNI.

En el caso de “Iván Mordisco”, la Fiscal General reveló que se expidió una nueva orden de captura en su contra y contra 13 de sus lugartenientes por el genocidio del pueblo indígena Nasa en el norte del Cauca.