Escándalo de computadores de 'Calarcá' profundiza diferencias entre fiscal general y Petro

La inquietud de los magistrados se enfoca en la demora de 16 meses de la Fiscalía entre el momento en el que fueron incautados los computadores de los disidentes de Calarcá, cuando fueron detenidos y posteriormente liberados de manera muy controversial, y el inicio de la investigación sobre los crímenes consignados en esos dispositivos.

