Uribe responde a Petro sobre Trump: “Lo que tengo que decir del Gobierno lo digo de frente”

En diálogo con Mañanas Blu, el expresidente Álvaro Uribe Vélez respondió a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien lo señaló como parte de la "extrema derecha" y sugirió su influencia en las decisiones políticas de Estados Unidos, particularmente en relación con Donald Trump y el gobierno colombiano.

Uribe enfatizó que todo lo que ha tenido que decir sobre el actual gobierno lo ha manifestado abiertamente en Colombia, aunque reconoció que esta franqueza le ha generado críticas por ser considerado "polarizante".

Al enfrentar el señalamiento de ser de "extrema derecha", Uribe citó datos alarmantes sobre la situación de seguridad en el país como justificación de sus preocupaciones. Preguntó si pedir seguridad era un signo de extremismo, mencionando que Colombia hoy maneja 1,815 toneladas de cocaína que van al mercado internacional, después de restar los decomisos.

Comparó estas cifras con el 2010, cuando la producción era de apenas 150 toneladas.



Adicionalmente, aprovechó para reiterar que, siguiendo una norma familiar propuesta por su esposa, él respeta las familias de sus rivales políticos y negó haber hecho mención alguna a la familia del presidente Petro.



EEUU

Respecto a la acusación de estar promoviendo decisiones de Estados Unidos contra el presidente Petro o de hablar con figuras como Marco Rubio con ese fin, Uribe negó rotundamente hacer ese tipo de propuestas. No obstante, admitió que lo que sí comparte es la inconformidad con la situación actual de Colombia, citando temas como el narcotráfico masivo.

El expresidente contrastó la crítica de Petro, quien consideró las acciones de Trump como un "irrespeto a Colombia," con la protección histórica brindada por los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro a delincuentes colombianos que son "enemigos de nuestra democracia". Uribe cuestionó si enfrentar a Maduro o Chávez por proteger el narcoterrorismo constituía un "irrespeto" al pueblo venezolano, defendiendo que era una defensa de los derechos democráticos de los colombianos.



Provocaciones del Gobierno Petro

Uribe sugirió que las acciones del gobierno Petro son las que provocan la reacción de Estados Unidos. Se preguntó qué pensaría el expresidente Trump al ver que el gobierno colombiano ha forjado alianzas con "bandidos" y envía 1,815 toneladas de coca al mercado internacional, afectando tanto a la juventud colombiana como a la de Estados Unidos.

Escuche aquí la entrevista: