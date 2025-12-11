Álvaro Uribe arremete contra Iván Cepeda y lo llama “candidato narcoterrorista”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, en entrevista en Mañanas Blu con Néstor Morales, lanzó duras críticas contra el senador y candidato presidencial Iván Cepeda, cuestionando la reunión que este sostuvo con la Cámara de Comercio Colomboamericana (AmCham) en el Club El Nogal.

Uribe calificó como “inaceptable” que sectores empresariales brinden legitimidad a un candidato que, según él, representa una amenaza para la democracia y para la empresa privada.

El exmandatario inició su intervención recordando que, durante la campaña pasada, algunos gremios sostuvieron encuentros con el entonces candidato Gustavo Petro, y aseguró que, aunque no compartía esas reuniones, respetó el proceso democrático. Sin embargo, insistió en que el contexto actual es distinto porque —según él— el país ya vivió “las consecuencias” del proyecto político del actual Gobierno.

Esto no es democracia. Es un proceso de implantación de un régimen como el de Chávez, Maduro o Castro Afirmó Uribe

La arremetida de Uribe contra Cepeda

Uribe fue especialmente contundente al referirse a Cepeda, a quien acusó de tener vínculos ideológicos y políticos con grupos armados ilegales. “Los grupos terroristas de Colombia han dicho que votan por Cepeda. Él puede recorrer el país con la protección de esos grupos. Entonces, ¿cuál es la razón para darle legitimidad a un candidato narcoterrorista?”, expresó. Además, señaló que el aspirante presidencial es un “maoísta, stalinista y leninista declarado” y advirtió sobre presuntos riesgos que sus propuestas representarían para sectores como el agropecuario.



Ante la pregunta de si sus diferencias con Cepeda son de índole política o personal, Uribe respondió que no se trata de un problema individual, sino de un trasfondo democrático e institucional. Recordó el proceso judicial que ambos protagonizaron y sostuvo: “Yo no busqué testigos. Cepeda sí. Yo no engañé a la Corte. Cepeda ha engañado a los organismos judiciales”. También reiteró que los computadores del abatido jefe guerrillero Raúl Reyes contenían menciones a Cepeda, asegurando que “Interpol certificó que esos computadores no fueron alterados”.

El expresidente insistió en que el país atraviesa un momento crítico y acusó al actual gobierno de destruir la inversión y promover reformas perjudiciales. En contraste, criticó que sectores empresariales se acerquen a Cepeda pese a lo que él considera señales claras de radicalización: “Habla de respetar la empresa privada, pero después la elimina. Es la fórmula chavista”, afirmó.