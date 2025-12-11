En vivo
Álvaro Uribe arremete contra Iván Cepeda y lo llama "candidato narcoterrorista"

Álvaro Uribe arremete contra Iván Cepeda y lo llama “candidato narcoterrorista”

El expresidente Álvaro Uribe, en Mañanas Blu, señaló que Iván Cepeda es un “candidato narcoterrorista” y criticó a los gremios que, según dijo, legitiman un proyecto antidemocrático.

