Entrevista Álvaro Uribe
María Corina Machado
Caribe
Donald Trump
Salario mínimo

Angie Rodríguez alerta retrasos de ejecución en dirección de Fondo Adaptación de Carlos Carrillo

Angie Rodríguez alerta retrasos de ejecución en dirección de Fondo Adaptación de Carlos Carrillo

La actual gerente (e) del fondo aseguró que hay varios contratos con 0% de ejecución en recursos comprometidos para la Mojana.

La exministra de Justicia María Ángela Buitrago hablando con Angie Rodríguez y el ministro Armando Benedetti.
La entonces ministra de Justicia, María Ángela Buitrago, hablando con Angie Rodríguez y el ministro Armando Benedetti.
Foto: Presidencia.
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 11 de dic, 2025

