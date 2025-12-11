Angie Rodríguez alerta retrasos de ejecución en dirección de Fondo Adaptación de Carlos Carrillo

La directora del Dapre y gerente encargada del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, lanzó una fuerte advertencia sobre los retrasos, irregularidades y presuntas deficiencias en la ejecución presupuestal del Fondo, especialmente en los recursos destinados a la recuperación de La Mojana.

La funcionaria calificó como “una vergüenza” la gestión realizada durante la administración encabezada por Carlos Carrillo, al señalar que, hay varios contratos con 0% de ejecución en recursos compretidos para la Mojana.

Pese a contar con una asignación de 1,1 billones de pesos para la intervención integral en la Mojana, la ejecución apenas alcanza el 3%.

Según Rodríguez, de los recursos asignados, se han comprometido 170.000 millones de pesos, se han pagado 30.000 millones y permanecen disponibles 930.000 millones. Sin embargo, al menos tres proyectos ,la Plataforma MojanIA, la Ruta del Arroz y la investigación hidrodinámica, presentan 0% de ejecución. La funcionaria advirtió riesgos de colapso financiero, incumplimientos contractuales y posibles fallas de transparencia.



Agregó que los contratos sin avance no han producido insumos relevantes para los diseños técnicos que permitirían avanzar en la solución definitiva.

Otro punto crítico identificado por la gerente (e) fue el cambio de sede del Fondo Adaptación, ejecutado bajo la dirección de Carrillo, que incrementó en 195% los costos asociados. La oficina trasladada quedó ubicada cerca de las instalaciones de la UNGRD “Hay algo importante y es que no hay una justificación real para ese movimiento en términos técnicos ni presupuestales. ¿Y por qué? Porque encontré que el cambio de sede generó en la entidad un incremento del 195% del valor que estábamos pagando. Entonces pasó de 95 millones de pesos mensuales, a pagar 214 millones de pesos mensuales”.

Las alertas también se extendieron a proyectos relacionados con las obras del Fenómeno de La Niña 2010-2011. Rodríguez informó que existen 181 procesos judiciales en curso, y que 21 intervenciones hacen parte del listado de obras inconclusas monitoreadas por la Contraloría General, mientras que otras 40 están en proceso de ingreso al inventario de pendientes.

Publicidad

Entre las irregularidades recurrentes señaladas se identificó inversiones priorizadas en obras que resultaron no funcionales o inconclusas, como el centro de salud de La Tola, Nariño, y las urbanizaciones Brisas del Pacífico Guapi, Cauca, y La Morenita Toledo, Norte de Santander, varias de ellas sin condiciones mínimas de habitabilidad, incluyendo ausencia de servicios públicos y acabados.

De cara al año 2025, la ejecución del Fondo Adaptación solo alcanza el 47% de las metas programadas. Esta baja ejecución expone al Fondo al riesgo de tener que reintegrar 378.000 millones de pesos al Ministerio de Hacienda como sanción por falta de gestión.