Angie Rodríguez seguiría como directora del DAPRE: estos son los detalles

Después de 72 horas de tensión, versiones cruzadas y una crisis interna que se agravó por un polémico nombramiento, la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Angie Rodríguez, finalmente no saldría del cargo. El caso daría un giro inesperado en medio de una disputa que venía escalando entre Rodríguez y el presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con lo revelado en Mañanas Blu, todos los episodios de los últimos días —la tensión con el presidente, la discusión por el nombramiento de José Alexis Maecha, las denuncias de espionaje y el ingreso irregular a la casa de sus padres— son ciertos y no hay espacio para la especulación. La relación entre Rodríguez y Petro estaba ya deteriorada y alcanzó su punto crítico luego de que ella ordenara retirar la hoja de vida de Maecha, exsubdirector del DAPRE y cercano al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, de un proceso en una entidad de Hacienda. Este movimiento habría molestado profundamente al presidente.

Inicialmente, la salida de Rodríguez parecía inminente. Ella misma reconoció que el presidente le había solicitado la renuncia. Sin embargo, la situación cambió drásticamente en las últimas horas. El giro comenzó luego de que Rodríguez publicara un video de más de seis minutos denunciando que cinco encapuchados ingresaron a la vivienda de sus padres en el centro de Bogotá, robando únicamente documentos personales y dejando intactos los objetos de valor. También mencionó amenazas contra su hijo.

Hoy, oficialmente, el presidente no ha formalizado ninguna renuncia por escrito y continúa asignándole tareas de gobierno. Funcionarios del alto nivel siguen despachando con ella con normalidad. Según fuentes consultadas por Blu Radio, la decisión más reciente del presidente sería no removerla, al menos por ahora.



En paralelo, persiste la duda central: ¿se nombrará o no a José Alexis Maecha? Según los periodistas de Mañanas Blu, ese pulso sigue abierto. Es posible que Maecha termine en otro cargo dentro del Gobierno, especialmente para evitar una concentración de poder en una misma corriente política.

El capítulo adicional lo aportó el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, quien confirmó en Mañanas Blu, con Néstor Morales, que no se descarta la hipótesis de “fuego amigo” en los casos de seguimientos y presunto espionaje denunciados tanto por Rodríguez como por el ministro del Interior, Armando Benedetti. La sofisticación de los hechos —incluido el supuesto uso de Pegasus— obliga, según dijo, a contemplar incluso la participación de actores internos del Estado.