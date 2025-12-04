En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
'Pollo Carvajal'
Angie Rodríguez
Jean Claude Bossard
Llamada Trump - Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Angie Rodríguez seguiría como directora del DAPRE: estos son los detalles

Angie Rodríguez seguiría como directora del DAPRE: estos son los detalles

La relación entre Rodríguez y Petro estaba ya deteriorada y alcanzó su punto crítico luego de que ella ordenara retirar la hoja de vida de Maecha, exsubdirector del DAPRE y cercano al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo,

Publicidad

Publicidad

Publicidad