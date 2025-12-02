¿Por qué Petro pidió renuncia de Angie Rodríguez, directora del Dapre y su mano derecha?

La inesperada salida de Angie Rodríguez de la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) volvió a mostrar la inestabilidad que ha acompañado al Gobierno Petro durante más de tres años. La funcionaria, considerada una de las personas de mayor confianza del presidente, recibió la petición de renuncia directa del mandatario.

Rodríguez había llegado al cargo tras varias crisis en el despacho presidencial, luego de los pasos de Carlos Ramón González y Laura Sarabia, y había logrado darle algo de continuidad a una oficina marcada por los relevos. Pero en los últimos días perdió el respaldo de Petro.



¿Por qué salió Angie Rodríguez del Dapre?

El punto de quiebre fue la figura de José Alexis Mahecha, exdirectivo del DAS, investigado en el escándalo de las chuzadas del gobierno Uribe y absuelto hace pocos meses. Mahecha había sido nombrado en el DAPRE por Rodríguez, con quien compartía vínculos políticos a través de Guillermo Alfonso Jaramillo y el departamento del Tolima. Sin embargo, su gestión generó tensiones internas y cuestionamientos de lealtad, lo que llevó a Rodríguez a sacarlo del cargo.

La entonces ministra de Justicia, María Ángela Buitrago, hablando con Angie Rodríguez y el ministro Armando Benedetti. Foto: Presidencia.

Pese a ello, Mahecha buscó reubicarse en el Gobierno y avanzaba hacia un puesto como secretario general en una dependencia del Ministerio de Hacienda que maneja temas de rentas, juegos e impuestos, un cargo con incidencia y conexiones sensibles, incluso por la actividad de su hijo en Coljuegos. Ante este panorama, Rodríguez decidió despublicar la hoja de vida de Mahecha para ese nuevo nombramiento, movimiento que llegó a oídos del presidente Petro y generó profundo malestar.

El pulso lo ganó Mahecha. Su reencauche terminó costándole el puesto a Rodríguez, quien había consolidado un círculo de trabajo cercano con Armando Benedetti y acompañaba al presidente en agendas, reuniones y viajes oficiales.