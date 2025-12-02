En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Miguel Uribe Londoño
Llamada de Trump y Maduro
Aviones A320
Alias 'Calarcá'

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / ¿Por qué Petro pidió renuncia de Angie Rodríguez, directora del Dapre y su mano derecha?

¿Por qué Petro pidió renuncia de Angie Rodríguez, directora del Dapre y su mano derecha?

Un exdirectivo del DAS fue el responsable de distanciar al presidente Petro de Angie Rodríguez.

Publicidad

Publicidad

Publicidad