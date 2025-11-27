Fiscalía radica escrito de acusación contra exministro Carlos González por escándalo de la UNGRD

La fiscal General Luz Adriana Camargo dio a conocer desde Barranquilla que este jueves la institución radicó el escrito de acusación contra Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, quién es investigado por hechos de corrupción cometidos en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

Dijo Camargo que, independientemente de si se le hace efectiva la circular roja que pesa en contra él pesa, o se presenta ante las autoridades, la Fiscalía sigue con la judicialización como corresponde.

"En el día de ayer se presentó la solicitud para audiencia de imputación contra los ministros Bonilla y Velasco y en el día de hoy se radicó el escrito de acusación contra el exministro Carlos Ramón González. Eso quiere decir que estamos avanzando en el juicio contra Carlos Ramón, no obstante, a que él no se haya presentado o que esté huyendo", enfatizó la fiscal general.

Vale recordar que autoridades emitieron hace cuatro meses una orden de captura y circular roja contra el exministro.



La fiscal general también indicó que el miércoles fue presentada la solicitud para realizar la audiencia de imputación y solicitud de medida de aseguramiento contra los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla por el caso UNGRD.