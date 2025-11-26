Intoxicación masiva en el centro de Barranquilla por vertimiento de un peligroso químico

Una nueva intoxicación masiva se registró en el centro de Barranquilla, esta vez en el barrio Barlovento y como consecuencia del vertimiento de un peligroso químico al caño La Ahuyama.

Todo apunta a que la sustancia estaba esparcida en toda la orilla del caño y, muy cerca de allí, se estaban adelantando trabajos de soldadura en un planchón, cuando una de las chispas al parecer cayó sobre el químico, lo activó y este liberó un fuerte olor que afectó a 41 personas, entre ellas 27 niños que de inmediato sufrieron mareo, náuseas y vómito.

"Se presenta una emergencia por la presencia de un agente químico que fue arrojado al caño de la Ahuyama, que produjo intoxicación y afecciones respiratorias a más de 20 niños y a un adolescente, de 16 años de edad, que fueron trasladados a centro asistencial", reportó el coronel Belkyn Villareal, comandante operativo de la Policía Metropolitana.

"La Policía Nacional en Barranquilla realiza acompañamiento a la familia de estos menores y reafirma su compromiso en la protección de los niños, niñas y adolescentes", agregó.



La Secretaría Distrital de Salud confirmó que uno de los más afectados es un niño, de 2 años, que sufrió una neumonitis química debido a la inhalación de este peligroso gas y debió ser remitido a la unidad de cuidados intensivos del Camino Distrital Adelita de Char, para monitoreo constante de un equipo médico especializado.

La entidad agregó que los otros 26 niños y 14 adultos afectados permanecen en el Camino Nuevo Barranquilla y la Clínica Centro, donde están siendo atendidos en urgencias.