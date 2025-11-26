En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Intoxicación masiva en el centro de Barranquilla por vertimiento de un peligroso químico

Intoxicación masiva en el centro de Barranquilla por vertimiento de un peligroso químico

Van 41 personas afectadas, entre ellas 27 niños que sufrieron náuseas y vómito por el fuerte olor de la sustancia. Entre los afectados hay un niño, de 2 años, que debió ser remitido a UCI.

