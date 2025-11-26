Caso UNGRD: Fiscalía pide imputar y enviar a prisión a Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco

El equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, que lidera la macroinvestigación por los hechos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), radicó ante el Tribunal Superior de Bogotá la solicitud de audiencias de imputación y de medida de aseguramiento contra los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla González y del Interior Luis Fernando Velasco Cháves.

La Fiscalía les atribuye presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, y pedirá para ambos una medida privativa de la libertad en centro carcelario.

En el caso del exministro Bonilla, la investigación indica que los hechos que lo comprometen se remontan a finales de 2023, cuando habría manifestado interés indebido en direccionar proyectos hacia seis congresistas de las comisiones económicas, a cambio de su respaldo para aprobar cupos indicativos para el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Aunque los contratos no se ejecutaron ni recibieron recursos, estaban destinados a los municipios de Cotorra (Córdoba), El Carmen de Bolívar (Bolívar) y Saravena (Arauca).

Estas conclusiones provienen de labores de policía judicial y de las declaraciones del exdirector de la UNGRD Olmedo López y de la exasesora del Ministerio de Hacienda María Alejandra Benavides, quien obtuvo un principio de oportunidad con inmunidad total tras aportar pruebas y afirmar que actuó siguiendo órdenes del entonces ministro.



Respecto al exministro Velasco, el testimonio de Olmedo López ante el alto tribunal señala que recibió instrucciones directas para direccionar contratos en favor del senador Julio Elías Chagüi. López declaró que la orden fue impartida durante una reunión con Velasco en 2023, en la que incluso se le habría indicado dónde y con quién debían ejecutarse los contratos.

Entre los testimonios recopilados por los investigadores, destaca la hipótesis de que Luis Fernando Velasco habría sido uno de los diseñadores de la estrategia de direccionamiento. Olmedo López describió una reunión que denominó el “cónclave”, supuestamente realizada en el Palacio de Nariño, con la participación del exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, y los entonces ministros Gloria Inés Ramírez, Ricardo Bonilla y el propio Velasco. Según su versión, allí se trazaron directrices políticas y contractuales que orientaron el manejo de recursos dentro de la UNGRD.