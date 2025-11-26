En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Infiltración de disidencias Farc
Trump - Maduro
Presidente Petro se disculpa
Santiago Uribe

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Defensa de Ricardo Bonilla asegura plena disposición para comparecer por caso UNGRD

Defensa de Ricardo Bonilla asegura plena disposición para comparecer por caso UNGRD

El abogado afirmó que el exministro ha atendido todos los requerimientos judiciales, lo que asegura,desvirtúa cualquier señalamiento sobre un posible riesgo de fuga.

Fiscalía imputará cargos contra exministro Ricardo Bonilla por escándalo en UNGRD
El exministro Ricardo Bonilla están salpicado por el escándalo de corrupción de la UNGRD.
Foto: Presidencia.
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 26 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad