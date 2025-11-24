Caso UNGRD: Defensa de Andrés Calle insiste en que no hubo soborno, cuestiona veracidad de testigos

El abogado Santiago Trespalacios, representante legal del expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle, reiteró que el supuesto pago de sobornos para aprobar proyectos del Gobierno nacional es un señalamiento “sin sustento fáctico ni probatorio”. En entrevista con Mañanas BLU 10:30 el jurista sostuvo que el testimonio de Sneyder Pinilla, pieza clave en el proceso por el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), presenta inconsistencias que, según la defensa, “derrumban por completo la hipótesis de la Fiscalía”.

“Todo lo que dice el señor Sneyder respecto a Andrés Calle es mentira y además no tiene ningún dato de verificación de su propio testimonio”, afirmó Trespalacios, quien insistió en que no existe prueba material o técnica que confirme la supuesta entrega de dinero al entonces presidente de la Cámara.



Inconsistencias en el testimonio: el eje de la estrategia jurídica

Según la defensa, varias incongruencias demostrarían que el relato del colaborador no es confiable. Trespalacios señaló que “este sería el soborno más raro en la historia de la humanidad, porque es un soborno para seguir haciendo lo que ya venía haciendo”, al recordar que Calle había respaldado iniciativas del gobierno Petro antes y durante los hechos investigados.

Otro punto cuestionado es la supuesta entrega del dinero en Montería, pese a que —explica el abogado— tanto Calle como Pinilla estaban en Bogotá durante ese periodo. Además, el presunto uso de criptomonedas para trasladar los recursos tampoco estaría soportado: “Se le pregunta quién le ayudó con ese movimiento en criptoactivos y dice que no lo recuerda… y tampoco aparece la billetera”.



Papel de Pedro Castro y las dudas sobre el presunto prestamista

La defensa también señala inconsistencias relacionadas con Pedro Castro, quien habría facilitado recursos a Pinilla. “El señor Castro no estaría en el lugar que dijo a la hora del préstamo porque estaría a 7 kilómetros de distancia según las celdas”, dijo Trespalacios, agregando que tampoco habría evidencia de un embargo financiero que lo obligara a manejar dinero en efectivo.

Estas irregularidades, afirma, refuerzan la tesis de que “no existe el soborno, no existe el dinero y… se inventó un prestamista que tampoco le prestó el dinero”.



Inicio del juicio y tiempos del proceso

El abogado confirmó que el caso apenas entra en fase de juzgamiento ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, donde la defensa radicó múltiples solicitudes probatorias. Aunque no hay un cronograma definido, Trespalacios estimó que el proceso no tomará “menos de un año”.



Mientras avanza el juicio, la defensa mantiene que las acusaciones son parte de una posible retaliación contra Calle tras haber citado un debate de control político. Por ahora, la Corte deberá determinar si los señalamientos de Pinilla y Castro resisten el examen judicial.

