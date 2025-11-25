En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Santiago Uribe
Cartel de los Soles
Reforma tributaria
Infiltración de disidencias Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Fiscalía imputará cargos contra el exministro Ricardo Bonilla por caso UNGRD

Fiscalía imputará cargos contra el exministro Ricardo Bonilla por caso UNGRD

La Fiscalía solicitará este miércoles adelantar la imputación de cargos contra el exministro Ricardo Bonilla por presunto tráfico de influencias e interés indebido en contratos dentro del escándalo de corrupción en la UNGRD.

Publicidad

Publicidad

Publicidad