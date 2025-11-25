Fiscalía imputará cargos contra el exministro Ricardo Bonilla por caso UNGRD

La Fiscalía General de la Nación pedirá este miércoles que se adelante la audiencia de imputación de cargos contra el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, dentro de la investigación por presuntas irregularidades en el manejo de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Según confirmó la fiscal general, Luz Adriana Camargo, la entidad definió avanzar en este paso procesal por los delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos, en el marco del escándalo que ha implicado a varios exfuncionarios y contratistas de la UNGRD.

“Se tomó la decisión de hacer una solicitud de imputación que probablemente contra Ricardo Bonilla, que probablemente el día de mañana debe estar radicando la fiscal María Cristina Patiño”, declaró Camargo a medios este martes.

La imputación contra Bonilla se sumaría a las actuaciones judiciales que ya enfrentan otros exdirectivos de la entidad, así como a las líneas investigativas abiertas por presuntos pagos, favorecimientos y direccionamientos en contratos estratégicos.