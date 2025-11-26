“Olmedo López seguirá declarando contra Ricardo Bonilla”: defensa del exdirector por caso UNGRD

La defensa de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), aseguró que su representado mantiene plena disposición para seguir declarando en contra del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, tras el anuncio de la Fiscalía General de la Nación de que solicitará formalmente una audiencia de imputación en su contra. El abogado José Moreno reiteró que la colaboración de López ha sido determinante para conocer el caso de corrupción y pidió que las decisiones judiciales avancen con celeridad para evitar mayores demoras en el caso.

“Olmedo López seguirá declarando en contra del exministro Ricardo Bonilla”, afirmó Moreno, quien dijo recibir “con serenidad y sentido de justicia” el anuncio de la fiscal general Luz Adriana Camargo sobre la imputación. Según el abogado, este paso es coherente con el deber constitucional de investigar de manera imparcial todos los hechos vinculados al escándalo de corrupción en la entidad.

UNGRD: Ricardo Bonilla pide a Fiscalía que lo escuche tras declaración de su exasesora Foto: Fiscalía / MinHacienda

Moreno recordó que, desde hace más de un año, López entregó a la Fiscalía información “determinante” y pruebas verificables que han permitido avanzar en el esclarecimiento de los hechos. Entre los elementos aportados, según explicó, se encuentran conversaciones, georreferenciaciones, documentos, registros, celulares y detalles del modus operandi que hoy sustentan los movimientos procesales. Esta colaboración, insistió, fue “temprana, eficaz y orientada exclusivamente a que las autoridades contaran con todos los elementos necesarios para actuar”.

La defensa advirtió que los recientes acontecimientos, como la salida del país de dos de los implicados en el escándalo, evidencian la urgencia de que las decisiones judiciales se tomen con oportunidad. “La celeridad en la administración de justicia no es un beneficio para una de las partes, es una garantía constitucional para toda la sociedad y para la credibilidad institucional”, sostuvo Moreno.



En ese sentido, el abogado hizo un llamado al Tribunal Superior de Bogotá para que resuelva prontamente el trámite de apelación del preacuerdo entre López y la Fiscalía, aún pendiente de decisión. Aseguró que el interés de su defendido seguirá siendo cooperar y que todas las responsabilidades se investiguen “con el mismo rigor, sin selectividades, sin presiones externas y sin demoras injustificadas”.