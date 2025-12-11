Destruyen depósito con más de 100 minas antipersonal de disidencias en Nariño: así las escondían

Fueron tropas del Batallón de Selva N.° 53 de la Fuerza de Tarea Hércules las que lograron, en las últimas horas, la ubicación y destrucción de un depósito ilegal con explosivos perteneciente, según información de inteligencia militar, a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, Estructura ‘Iván Ríos’, organización que insiste en la fabricación y empleo de este tipo de artefactos improvisados como método para la conducción de acciones bélicas.

La operación fue desarrollada en la vereda La Brava, zona rural de Tumaco, Nariño Foto: suministrada

La operación, que fue desarrollada en la vereda La Brava, zona rural de Tumaco, Nariño, permitió el hallazgo de 100 minas antipersonal, 73 artefactos explosivos improvisados con sistemas eléctricos listos para ser usados, proyectiles artesanales, componentes metálicos y más de 80 kg de sustancias químicas como nitrato de amonio y pentolita.

Este material explosivo, destacan las autoridades, iba a ser utilizado por estos criminales para la fabricación de nuevos artefactos improvisados que podrían afectar a la población civil y a las tropas que transitan permanentemente por caminos rurales.

Este material sería utilizado para la fabricación de artefactos explosivos improvisados. Foto: suministrada

La destrucción controlada del material se realizó, agrega el Ejército, bajo estrictos protocolos de seguridad, “garantizando la integridad de las tropas y de la comunidad del sector, reafirmando el compromiso del Ejército Nacional con el respeto por la vida y el derecho internacional humanitario”.



Destruyen depósito con más de 100 minas anti personal de disidencias en Nariño Foto: suministrada

“La Fuerza de Tarea Hércules no solo combate la ilegalidad, sino que, de manera heroica y silenciosa, salva vidas. La acción decisiva de las tropas continúa en su misión de proteger a la población, debilitar la capacidad delictiva de las organizaciones criminales con el fin de generar tranquilidad y condiciones de seguridad positivas en el Pacífico nariñense”, indicó el coronel William Morales Guerrero, comandante de la Fuerza de Tarea Hércules.