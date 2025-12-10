En vivo
Fiscalía abre nueva línea de investigación y evalúa captura a alias 'Calarcá'

Fiscalía abre nueva línea de investigación y evalúa captura a alias 'Calarcá'

La decisión se estudia a partir de nuevos elementos probatorios que indicarían que el jefe disidente siguió delinquiendo en medio de los acercamientos con el Gobierno.

