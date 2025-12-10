“La Fiscalía no está para prestarle apoyo al Gobierno”: fiscal general al presidente Petro

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, respondió con firmeza a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien, en un mensaje publicado en la red social X, afirmó haber “perdido apoyo de la fiscal general”, señalando una supuesta preocupación por no ser incluida en la denominada lista Clinton. La jefe del ente acusador aseguró que tales afirmaciones no corresponden a la realidad y que no comparte la interpretación del presidente sobre el rol de la Fiscalía frente al Ejecutivo.

Camargo fue enfática en recalcar que la entidad que dirige “no está instituida para prestarle apoyo al Gobierno nacional”, sino para cumplir su misión constitucional con independencia. Aseguró que mantiene una relación “armónica y colaborativa” con todas las ramas del poder público, incluida la rama ejecutiva, cada vez que se requiere su intervención, pero reiteró que ello no implica subordinación. Agregó que la única preocupación que mantiene en el ámbito internacional es “presentar un trabajo de calidad respecto a la persecución de crímenes transnacionales”, labor que, según dijo, se adelanta de manera ordenada y rigurosa.

El presidente Petro había publicado horas antes un mensaje en el que afirmaba: “Hemos perdido apoyo de la fiscal general, preocupada por su inclusión en la lista Clinton”. En su mensaje insistió en que “la paz siempre es el objetivo” y que “hablar humaniza cualquier conflicto”.

La fiscal general reaccionó directamente a ese mensaje, asegurando que el trino “no es comedido” y que no entiende en qué sustenta el presidente tales afirmaciones. “A mí no me gusta el trino”, afirmó Camargo, y añadió que no tiene ninguna preocupación relacionada con la lista Clinton, por lo que desconoce el origen de la información mencionada por el mandatario.



Adicionalmente, la jefa del ente acusador se refirió a la reunión sostenida con la Corte Suprema de Justicia, a la que calificó como un encuentro rutinario dentro de las labores de coordinación institucional. Según explicó, tanto la Corte como la Fiscalía adelantan trabajos conjuntos desde su llegada al cargo y mantienen conversaciones permanentes sobre temas de actualidad. En la reunión de este miércoles, dijo, se abordaron las preocupaciones relacionadas con las disidencias de Calarcá y los hallazgos provenientes de computadores incautados en medio de recientes operaciones. Camargo destacó que este tipo de diálogos resultan “constructivos” para ambas instituciones, pues permiten definir agendas comunes y avanzar en la cooperación interinstitucional.

Con estas declaraciones, la fiscal general buscó reafirmar la independencia del ente acusador y desmarcarse de las afirmaciones del presidente.