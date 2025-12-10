Formulan pliegos contra exalcalde de Sabaneta por omisión de información en SIGEP

El Ministerio Público formuló pliego de cargos contra Santiago Montoya Montoya, quien fue alcalde del municipio de Sabaneta, sur del Valle de Aburrá, durante el periodo constitucional comprendido entre los años 2020 - 2023.

De acuerdo con la Procuraduría, el exalcalde presuntamente habría incumplido su deber legal de incorporar en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) la declaración de bienes y rentas, el registro de conflictos de interés y la copia de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios correspondiente a las vigencias 2020, 2021, 2022 y 2023.

Así las cosas, las causas que motivaron la apertura del pliego de cargos se centran en la presunta omisión del deber de publicar, actualizar y divulgar información financiera y de conflicto de intereses, una obligación ineludible para los servidores públicos de elección popular.

También aclararon que el argumento es que en su calidad de representante legal de la entidad, Montoya tenía la responsabilidad adicional de "velar porque la información que se incorpore en el SIGEP se opere, registre, actualice y gestione de manera oportuna y que esta sea veraz y confiable".



Más alcaldes están siendo indagados

Recientemente, el ente de control informó que formuló pliego en contra del exalcalde de Ituango, Edwin Mauricio Mira Sepúlveda, por aparentemente no presentar ni publicar su declaración de bienes y rentas ante el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público entre el 2020 y 2023.

Por esta razón es que la Procuraduría Provincial de Instrucción de Yarumal decidió investigar al exfuncionario por la supuesta omisión, ya que la declaración es una obligación legal al ser un servidor público. De momento, el órgano de control calificó la presunta conducta como una falta grave cometida a título de dolo.

Pero no es la única persona que está entre ceja y ceja del Ministerio Público, puesto que también se le formuló cargos en contra del exalcalde de Angostura, Gregorio de Jesús Gutiérrez, quien presuntamente incumplió en la publicación y divulgación de su declaración de bienes y renta.