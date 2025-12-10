En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Temblor
María Corina Machado
Salario mínimo
Donald Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / DNP calificó a Casanare como el único departamento solvente del país: superó a Bogotá

DNP calificó a Casanare como el único departamento solvente del país: superó a Bogotá

El territorio de la Orinoquía colombiana emergió en gestión fiscal, logrando un hito histórico al convertirse en el primer departamento en obtener esta calificación en el Índice de Desempeño Fiscal 2024.

DNP calificó a Casanare como el único departamento solvente del país: superó a Bogotá
DNP calificó a Casanare como el único departamento solvente del país: superó a Bogotá
Foto: suministrada
Por: Felipe García
|
Actualizado: 10 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad