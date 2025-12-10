DNP calificó a Casanare como el único departamento solvente del país: superó a Bogotá

Casanare superó las expectativas y alcanzó un puntaje de 70.90 en el Índice de Desempeño Fiscal 2024, un número que lo coloca en la cima del ranking nacional y lo diferencia por una ventaja de 17.3 puntos sobre el promedio del país. Este reconocimiento, logrado bajo la administración del gobernador César Ortiz Zorro, se da, según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), tras una administración rigurosa y eficiente de los recursos públicos.

El Índice de Desempeño Fiscal, creado en virtud de la Ley 617 de 2000, es una herramienta que mide la capacidad de los departamentos para manejar sus finanzas. Evalúa diversos indicadores clave, como la capacidad de generar ingresos propios, la ejecución del presupuesto y el control del gasto.

Este desempeño no es casualidad. Se da como resultado de un enfoque estratégico y de una estructura administrativa robusta y organizada que le han permitido a Casanare no solo equilibrar sus cuentas, sino también consolidarse como un modelo nacional de eficiencia fiscal.

A diferencia de otros departamentos que enfrentan serias dificultades para mantener sus finanzas en orden, Casanare ha logrado establecer un camino claro hacia la estabilidad económica tan necesaria para atraer inversión, proyectos, generación de empleo y bienestar.



Para ponerlo en perspectiva, mientras muchos departamentos luchan año a año por mantener sus cuentas a flote, Casanare logró consolidarse en un nivel de solvencia que ningún otro territorio alcanzó en este ciclo fiscal. El resultado deja claro que su modelo de administración pública está funcionando.

Su gobernador César Ortiz Zorro ha sido clave en este proceso. De acuerdo a lo conocido, el mandatario ha venido implementando una serie de acciones, estrategias y políticas que fomentan la transparencia y la responsabilidad en el uso de los recursos públicos. Bajo su mandato ha demostrado que es posible transformar la administración pública en un motor de desarrollo, inspirando confianza tanto en los ciudadanos como en los inversores.