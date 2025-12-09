¿Por qué la Procuraduría tiene bajo la lupa 10 contratos de Fendipetróleo?

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa, en averiguación de responsables, contra la Federación Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo (Fendipetróleo), por un presunto detrimento patrimonial derivado de la contratación realizada durante los años 2021 y 2022.

El proceso disciplinario recae sobre 10 contratos que habrían sido celebrados con recursos públicos del Fondo de Protección Solidaria (Soldicom) y que ahora son objeto de cuestionamiento por parte del Ministerio Público.

Según la información en poder de la Procuraduría, estos contratos tenían como propósito, entre otros, un proyecto de reformulación de la actividad de distribución minorista de combustibles líquidos en el país; la adquisición de una plataforma de software; el suministro de elementos y dotación para estaciones de servicio; así como programas de capacitación virtual para el personal de las estaciones que aportan al Fondo.

La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal será la encargada de adelantar la recolección de pruebas, con el fin de establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se habrían presentado los hechos investigados, y determinar si en la ejecución de estos contratos se generó un daño al patrimonio público.