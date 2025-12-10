¿Qué hacer al momento de presentarse un sismo? Experto explica

Un sismo de 5,8, a las 3:27 de la mañana de este miércoles, registrado por el Servicio Geológico Colombiano, se sintió en buena parte de Bogotá. El epicentro fue en Los Santos, Santander, a 150 kilómetros de profundidad, una zona conocida por su actividad sísmica constante.

Bogotá es una ciudad con riesgo sísmico y la preparación ciudadana sigue siendo clave.



¿Cuáles son las recomendaciones?

Freddy Tovar, sismólogo de la Red Sismológica Nacional del Servicio Geológico Colombiano, habló en Mañanas Blu con Camila Zuluaga y entrego varias recomendaciones ante un sismo.



Mantener la calma y buscar refugio inmediato

La principal recomendación del experto se centra en la acción inmediata al sentir el movimiento. Ante un sismo, el primer paso crucial es la protección dentro de la vivienda, no la evacuación apresurada.

"Lo primero que hay que hacer es mantener la calma. Buscar una zona dentro de la vivienda que nos permita estar un poco más seguros y esperar que el evento sísmico, o que las ondas pasen," explicó Tobar.

Una zona segura es cualquier espacio donde se pueda evitar la caída de objetos y cubrirse la cabeza. Se recomienda ubicarse, por ejemplo, "debajo de una mesa, debajo de una silla".



El sismólogo enfatizó que la evacuación mientras el edificio se mueve aumenta el riesgo de accidentes.

"Muchos de estos problemas o de estos accidentes que ocurren es por no evacuar en el momento adecuado".

Esto se debe a que la gente, en la desesperación, puede caerse por las escaleras o tropezarse mientras el sismo está ocurriendo.



Evacuación post-sismo y mitos de seguridad

Una vez que el evento sísmico ha cesado, sí es recomendable evacuar. Para quienes residen en edificaciones altas, se debe realizar una evacuación ordenada por las escaleras de emergencia, evitando el uso de elevadores o ascensores.

Después de salir, las personas deben esperar la información oficial de las entidades competentes y realizar un chequeo preventivo para verificar que las edificaciones no hayan sufrido ningún daño estructural. Respecto a la creencia popular de buscar refugio bajo el marco de una puerta, Tobar desmintió esta práctica, calificándola de mito.

"No, digamos que esto es más un mito, o sea, lo único que nos asegura estar debajo de un marco es que la puerta no se va a cerrar, pero aquí puede pasar cualquier cosa, nos pueden caer objetos, se puede caer alguna estructura," advirtió.



Planificación familiar y kit de emergencia

Tobar subrayó la importancia de la planificación, no solo a nivel comunitario (protocolos de evacuación y puntos de encuentro), sino también a nivel familiar, estableciendo un punto de encuentro desde el núcleo familiar en caso de que un sismo sorprenda a los miembros en lugares distintos.

Asimismo, es indispensable tener un kit de emergencia listo. Los elementos esenciales que este debe contener incluyen: agua y enlatados, un pito, útil para emitir alertas sonoras si alguien queda atrapado.Una linterna, un radio y pilas. Medicamentos especiales, si alguna persona en la casa los necesita.

