En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Temblor
María Corina Machado
Salario mínimo
Donald Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / ¿Qué hacer al momento de presentarse un sismo? Experto explica

¿Qué hacer al momento de presentarse un sismo? Experto explica

Freddy Tovar, sismólogo de la Red Sismológica Nacional del Servicio Geológico Colombiano, habló en Mañanas Blu con Camila Zuluaga sobre las recomendaciones y los puntos a tener en cuenta ante un sismo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad