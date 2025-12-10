Así vivieron el sismo los santandereanos: “Sentí miedo, las ventanas se movían duro”

Un sismo de magnitud 5,8 con epicentro en Los Santos, Santander, sacudió al oriente del país en la madrugada de este miércoles. El movimiento telúrico ocurrió a las 3:27 a.m., a una profundidad de 150 kilómetros, y aunque su origen fue intermedio, generó un amplio alcance y despertó a miles de ciudadanos en Bucaramanga, el área metropolitana y otras regiones del país, incluida Bogotá.

El temblor se sintió con fuerza en zonas residenciales, donde muchos habitantes relataron momentos de angustia.

“Eran las 3 y 28 de la mañana cuando se sintió un sismo muy terrible, muy fuerte y se temblaban mucho las ventanas. Siempre se siente un pánico muy terrible, eso se siente que uno quiere salir corriendo”, contó Cecilia Pilonieta, habitante de Bucaramanga en diálogo con este medio.

Otro ciudadano aseguró que el movimiento telúrico lo tomó completamente desprevenido mientras dormía.



“Creo que ha sido uno de los temblores más fuertes que he sentido en mi vida. Acá en el edificio incluso se produjo el sonido de los sismos, cosa que obviamente asusta mucho más en medio de ese momento de pánico”, relató Arley Sánchez, habitante de Bucaramanga.

En edificios de gran altura el susto fue aún mayor. Un residente de un conjunto en un piso 19 describió la sensación como una escena de intensa inestabilidad.

“Mi santo, que tengo detrás del apartamento, y la puerta empezaron a sonar muy duro. Sentí que la cama daba vueltas y todo se movió, y no paraba. Ahí comencé a pensar en que tenía que evacuar. Fue muy duro, me asustó mucho y preocupante que este tipo de temblor se haya sentido en lugares como Bogotá”, dijo.

Las autoridades locales reportaron que, hasta el momento, no se han registrado afectaciones graves ni emergencias mayores, pero recomendaron mantener la calma ante posibles réplicas y revisar el estado de viviendas y edificaciones.

El área de influencia de Los Santos continúa siendo uno de los puntos de mayor actividad sísmica en Colombia, por lo que expertos reiteran la importancia de fortalecer los planes de evacuación y las medidas de autoprotección en hogares y lugares de trabajo.