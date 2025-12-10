En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Temblor
Donald Trump
María Corina Machado
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Superindustria niega solicitud de Sergio Fajardo para bloquear un video del ex contralor Córdoba

Superindustria niega solicitud de Sergio Fajardo para bloquear un video del ex contralor Córdoba

En una miniserie documental del ex contralor Carlos Felipe Córdoba se dramatizan las diferencias entre él y Sergio Fajardo durante la investigación que hizo la Contraloría por el desastre de Hidroituango.

Publicidad

Publicidad

Publicidad