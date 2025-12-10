Red social X de Musk dice que prohibición de menores en Australia "no es nuestra opción"

La plataforma X del magnate Elon Musk afirmó el miércoles que acatará la prohibición de menores de 16 años en las redes sociales.

"No es nuestra opción, es lo que la ley australiana requiere", indicó la empresa en un comunicado, emitido al entrar en vigor la legislación que prohíbe a los menores en redes sociales.

X, antes Twitter, es la última de las 10 plataformas restringidas en definir cómo pondrá en práctica la medida australiana.

Todas las plataformas, como Facebook, YouTube y TikTok, accedieron a tomar medidas para remover a los usuarios jóvenes.



Redes sociales Foto: AFP

Las empresas se exponen a multas de 33 millones de dólares si incumplen con la exigencia de remover a los usuarios de menos de 16 años.

El gobierno australiano sostuvo que se requieren medidas novedosas para proteger a los niños de los "algoritmos depredadores" que llenan las pantallas de sus teléfonos móviles con bullying, sexo y violencia.