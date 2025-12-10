En vivo
Santanderes  / Tribunal de Santander revoca suspensión de Jonathan Vásquez, alcalde de Barrancabermeja

Tribunal de Santander revoca suspensión de Jonathan Vásquez, alcalde de Barrancabermeja

El alcalde de Barrancabermeja había sido suspendido por la Procuraduría por presunta participación en política.      

