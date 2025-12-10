Tribunal de Santander revoca suspensión de Jonathan Vásquez, alcalde de Barrancabermeja

El Tribunal Administrativo de Santander, en un fallo de primera instancia, dejó sin efectos la decisión de la Procuraduría General de la Nación que suspendió, por tres meses, al alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, por presunta participación en política.

Según el Tribunal, la medida de la Procuraduría “vulneraba sus derechos fundamentales al debido proceso, al sufragio pasivo y al trabajo”.

Según la magistrada ponente, Claudia Ximena Ardila, la Procuraduría incumplió el deber de motivación y el estándar probatorio exigidos por el Código Disciplinario.

“En suma, las deficiencias en la motivación de la suspensión provisional y las irregularidades observadas en el trámite de consulta desconocen las garantías del disciplinable establecidas en el artículo 217 del Código General Disciplinario, lo que vulnera de manera directa su derecho fundamental al debido proceso”, dice el fallo.



Para el Tribunal Administrativo de Santander no configura una participación indebida en política por parte del funcionario distrital, así como tampoco el uso de una gorra con el logo “BCA EJA”, el hecho de que Laura Ahumada, en ese momento candidata en la consulta interna del Pacto Histórico al Senado, hubiera asistido a un evento público en el que participó su esposo, el alcalde Jonathan Vásquez.

“La conducta de la señora Laura Ahumada, al hacer propaganda aprovechando su condición de primera dama o al vincular su campaña con la gestión de su esposo, es ajena al investigado. Además, el acto cautelar no incluye un razonamiento que permita considerar que de este hecho pueda derivarse alguna relevancia para la investigación de las faltas disciplinarias”, señala el fallo del Tribunal.