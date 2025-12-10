Tras inscribirse como candidato del Partido Conservador, excontralor Córdoba negó vínculos con Petro

Publicidad
El excontralor Carlos Felipe Córdoba formalizó su inscripción ante el Partido Conservador como precandidato presidencial.
“He escuchado las dudas sobre mí. Es verdad que nunca he militado hasta el día de hoy en el Partido Conservador, pero lo importante es que he defendido los principios conservadores toda mi vida. Se trata de representar con ejemplo y, en ese sentido, he sido conservador en lo que más importa: defender la vida”, dijo durante el evento.
Cabe mencionar que hoy se vencía el plazo para aceptar inscripciones de precandidatos a la Presidencia a nombre de esta bancada, que en los últimos días se ha visto inmersa en una puja por definir a su candidato. Hay cinco opciones sobre la mesa: el coronel Carlos Velázquez, Rubén Darío Lizarralde, Juana Carolina Londoño, Efraín Cepeda y el recién inscrito Felipe Córdoba.
La presidenta del partido, Nadia Blel, dijo que será el Directorio Nacional quien defina el mecanismo para elegir al candidato que disputará las elecciones de 2026. Puede ser una consulta, una convención o una encuesta.
En medio de esta puja, se conoció recientemente una carta en la que 16 congresistas de la bancada anunciaban su apoyo al excontralor Carlos Felipe Córdoba. Esto mientras sectores al interior del partido lo señalan como una ficha del presidente Petro. Córdoba respondió a dichos señalamientos:
“Te diría que yo he sido una persona alejada de este gobierno. En tres años y medio no he ido una sola vez a visitar al presidente y soy el único candidato que le dice guerrillero. La pelea va a ser muy dura porque ellos están en el poder y tienen recursos. Tenemos que unirnos para enfrentar al candidato del guerrillero presidente”.