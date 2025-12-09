Generan vergüenza: Rubén Darío Lizarralde por apoyo de congresistas conservadores a Felipe Córdoba

El exministro y precandidato presidencial Rubén Dario Lizarralde se pronunció sobre la carta que enviaron 16 representantes a la Cámara conservadores a la presidenta del partido, Nadia Blel, en la que muestran su apoyo a la candidatura de Felipe Córdoba.

Para Lizarralde, esos congresistas que apoyan a Felipe Córdoba generan vergüenza.

“Esa foto que acompaña la adhesión al Sr. Córdoba, excontralor de la República, y hasta este instante no afiliado al Partido Conservador, es la adhesión de una guardia ‘pretroriana’ cuestionada, con procesos judiciales y administrativos, que solo generan vergüenza y nada de orgullo”, dice el exministro.

Además asegura que por el momento que enfrenta Colombia se necesita de sus mejores hombres y mujeres y no de los “hábiles negociantes”.



“Seguiré dando la pelea, por la dignidad de Colombia. Seguiré soñando por un ‘Pais’ grande, justo y desarrollado. Seguiré avanzando para que logremos de Colombia un País con Justicia y desarrollo social. No bajaré la guardia, no permitiré que la decadencia nos consuma. Sé que la justicia también está permeada, pero todavía la mayoría son buenos. Defenderán la democracia y lucharán contra la corrupción”, agregó Lizarralde.

Es importante recordar que este miércoles a las 10 de la mañana Felipe Córdoba hará su inscripción como precandidato por el partido Conservador.