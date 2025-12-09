En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Donald Trump
María Corina Machado
Sergio Fajardo
Jossimar Calvo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / Generan vergüenza: Rubén Darío Lizarralde por apoyo de congresistas conservadores a Felipe Córdoba

Generan vergüenza: Rubén Darío Lizarralde por apoyo de congresistas conservadores a Felipe Córdoba

El exministro y precandidato presidencial, Rubén Darío Lizarralde, dice que algunos de los congresistas que apoyan a Felipe Córdoba enfrentan investigaciones judiciales.

Publicidad

Publicidad

Publicidad