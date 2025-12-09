Grupo de 16 congresistas conservadores firma carta en apoyo a candidatura de Felipe Córdoba

Un grupo de 16 representantes conservadores enviaron una carta a la directora del partido, Nadia Blel, en la que manifiestan su apoyo a la candidatura presidencial del excontralor Felipe Córdoba.

"Los abajo firmantes, miembros de la Bancada Conservadora en la Cámara de Representantes, en ejercicio de nuestras funciones como voceros legítimos de los territorios y militantes activos del Partido Conservador Colombiano, nos permitimos expresar de manera respetuosa y convencida nuestro respaldo a la postulación del doctor Felipe Córdoba Larrarte como candidato presidencial de nuestra colectividad", señala la misiva.

Es importante recordar que este tema ya ha generado polémica, pues el Directorio Nacional de ese partido aplazó en dos ocasiones la fecha de inscripción de candidatos y, tras esta decisión, el senador y precandidato Efraín Cepeda se pronunció asegurando que algunos sectores petristas de la colectividad estarían tratando de dividir el partido.

La carta conocida en las últimas horas de los 16 representantes conservadores señala que Felipe Córdoba encarna los valores del partido como la defensa del Estado Social de Derecho, la lucha contra la desigualdad y la corrupción, la eficiencia en la gestión pública y la transparencia.



"Su experiencia en el servicio público y su carácter dialogante, moderno y conciliador lo posicionan como un liderazgo capaz de unir a las distintas expresiones del conservatismo y ofrecer al país una opción seria, responsable y coherente con los principios que nos representan. Por tales razones, solicitamos respetuosamente al Directorio Nacional Conservador que, en el marco de sus competencias estatutarias, brinde el respaldo institucional y otorgue el aval del Partido Conservador Colombiano al doctor Felipe Córdoba Larrarte como candidato oficial a la Presidencia de la República", se lee en la misiva.

Es importante recordar que este miércoles a las 10:00 a. m. se hará la inscripción ante el Partido Conservador de la candidatura del excontralor Felipe Córdoba.