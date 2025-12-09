En vivo
Blu Radio  / Política  / Grupo de 16 congresistas conservadores firma carta en apoyo a candidatura de Felipe Córdoba

Grupo de 16 congresistas conservadores firma carta en apoyo a candidatura de Felipe Córdoba

La carta fue enviada a la directora del partido, Nadia Blel. Este miércoles Felipe Córdoba inscribirá su candidatura ante el Partido Conservador a las 10:00 a.m.

