Armada incautó más de 100 antenas satelitales Starlink de contrabando en Arauca

Las autoridades incautaron más de 100 antenas de Starlink, el servicio de internet satelital del multimillonario Elon Musk, en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela.

Elon Musk // Foto: AFP

La Armada señaló en un comunicado que las 110 antenas fueron incautadas en una operación de control en las que las autoridades hallaron los aparatos "sin la documentación que acreditara su salida legal del país".

🚨⚓️ En desarrollo de operaciones de control fluvial en Arauca, logramos la aprehensión de 110 antenas satelitales tipo Starlink que eran transportadas sin la documentación legal a bordo de una embarcación que pretendía cruzar por un paso informal en el río Arauca.



La operación… pic.twitter.com/XjvRk2t3e9 — Armada de Colombia (@ArmadaColombia) March 6, 2026

Esto ocurrió en un sector conocido como Paso Canoas, un cruce informal ubicado sobre el río Arauca, frontera natural entre Colombia y Venezuela.

"Durante el procedimiento, realizado en horas de la madrugada, los uniformados interceptaron la embarcación denominada 'La Catira 2', tripulada por cuatro personas y propulsada por un motor fuera de borda de 15 caballos de fuerza. Al realizar la inspección correspondiente, hallaron varias cajas que contenían 110 antenas satelitales, las cuales eran transportadas sin la documentación requerida", agregó la información.



Durante la operación también incautaron la embarcación y el motor, que fueron puestos a disposición de las autoridades.