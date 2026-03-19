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Blu Radio  / Nación  / Armada incautó más de 100 antenas satelitales Starlink de contrabando en Arauca

Armada incautó más de 100 antenas satelitales Starlink de contrabando en Arauca

Esto ocurrió en un sector conocido como Paso Canoas, un cruce informal ubicado sobre el río Arauca, frontera natural entre Colombia y Venezuela.

Antenas-Starlink.jpg
Antenas Starlink icautadas
Foto: @ArmadaColombia
Por: EFE
|
Actualizado: 19 de mar, 2026

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