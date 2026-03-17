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Blu Radio  / Nación  / Paz  / Alerta en Algeciras y Campoalegre, Huila por disputa armada entre disidencias de las Farc

Alerta en Algeciras y Campoalegre, Huila por disputa armada entre disidencias de las Farc

La Defensoría advirtió un escenario de confrontaciones entre disidencias de las Farc que ya estaría generando control social violento, extorsiones y riesgo de violencia selectiva, reclutamiento y desplazamientos

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