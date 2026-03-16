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Organizaciones sociales denuncian riesgo de infiltración armada en elecciones comunales en Antioquia

Piden mayores garantías de seguridad ante el asesinato en el departamento de ocho líderes sociales en lo corrido del 2026.

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