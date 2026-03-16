Organizaciones sociales denuncian riesgo de infiltración armada en elecciones comunales en Antioquia

Organizaciones sociales en Antioquia advierten que grupos armados estarían intentando entrar camuflados en las próximas elecciones de Juntas de Acción Comunal. Piden mayores garantías de seguridad ante el asesinato en el departamento de ocho líderes sociales en lo corrido del 2026.

El panorama de seguridad para los líderes sociales en el departamento de Antioquia no atravieso un buen momento, más si se tiene en cuenta que en menos de un mes han sido asesinados al menos cuatro líderes en municipios como Nechí, Andes o Segovia. Ante esta problemática diferentes organizaciones piden velar por la seguridad de estas personas en el departamento.

Según se ha podido explicar, hay una situación clave y es que este 26 de abril serán las elecciones de Juntas de Acción Comunal, hecho por lo que, incluso, habría grupos delincuenciales con serios intereses en tener “infiltrados” que les permita seguir teniendo injerencia sobre diferentes comunidades.

César Mendoza, defensor de los derechos humanos de la Fundación Sumapaz, le pidió a diferentes autoridades, en especial al Gobierno nacional, que activen todos los protocolos necesarios para poder prevenir situaciones que lamentar a pocos días de las elecciones comunales.



"El Estado, y particularmente el Gobierno nacional, no tiene una política clara definida para el tema de prevención y protección a la labor de los líderes comunales. Desde la Fundación Sumapaz es un Estado y un llamado a la prevención, porque nos preocupa porque hay un Estado de indefensión de los líderes y lideresas sociales", dijo.

Hay que mencionar que el panorama de líderes sociales es una preocupación que ha aumentado para las autoridades debido a que en lo corrido del año ya son al menos ocho líderes asesinados en Antioquia, el último caso reportado hace apenas unas horas cuando fue asesinado Wilmer Benítez, quien, al parecer, fue torturado y lanzado al río Cauca.

También se debe hablar del caso de Adriana Naranjo, quien fue ultimada por hombres armados en el municipio de Andes, o la situación donde fueron asesinados dos hombres en zona rural de Segovia luego de que un grupo ilegal arrojara un explosivo a través de un dron.

Publicidad

Se espera que ante la amenaza creciente contra los líderes sociales y a poco más de un mes de las elecciones comunales las actividades de protección y prevención de las Fuerzas Militares se incrementen en el departamento de Antioquia para propender por unos comicios sin alteraciones al orden público más que todo en zonas como el Nordeste, Suroeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio.