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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Autoridades en Antioquia verifican si en medio de combates en Briceño resultó herido 'Primo Gay'

Autoridades en Antioquia verifican si en medio de combates en Briceño resultó herido 'Primo Gay'

A esta hora avanzan las labores correspondientes para determinar si, quizás, producto de las heridas, el delincuente fue dado de baja.

El prontuario de disidente que celebró con fusiles y pólvora en Antioquia: este es ‘Primo Gay’
El prontuario de disidente que celebró con fusiles y pólvora en Antioquia: este es ‘Primo Gay’
Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de mar, 2026

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