Autoridades en Antioquia verifican si en medio de combates en Briceño resultó herido 'Primo Gay'

Las operaciones militares en contra de las disidencias de alias 'Calarcá' se han incrementado en los últimos días en el departamento de Antioquia y ahora las autoridades buscan establecer si en medio de un procedimiento realizado en el municipio de Briceño, alias 'Primo Gay' salió gravemente herido del operativo del Ejército Nacional.

Lo que se ha conocido hasta el momento es que efectivamente la Fuerza Pública se encuentra en esta zona del Norte antioqueño en labores contra el Frente 36 de las disidencias que se encuentran bajo el mando de alias 'Primo Gay' y que, al parecer, producto de la ofensiva este peligroso delincuente habría resultado herido de gravedad.

Además, se confirmó que en medio de estos procedimientos se ha logrado la captura de dos personas y se incautó material de intendencia, material de comunicaciones, dos armas largas y una granada.



¿Quién es alias 'Primo Gay'?

Néider Yesid Puñates López, también conocido como alias ‘Santiago’, es uno de los criminales más buscados por las autoridades en esta región, ya que lo señalan como cabecilla del Frente 36, con dominio sobre varios corredores estratégicos para el narcotráfico y la extorsión.

En 2023 fue vinculado al asesinato de cuatro jóvenes en Campamento y Angostura, y se le atribuye el crimen del concejal en silla de ruedas en Yarumal, ejecutado de manera selectiva. Además, lidera una estructura dedicada al cobro de extorsiones a mineros legales e ilegales, mientras mantiene un régimen de miedo en comunidades rurales.



Las autoridades ofrecen hasta 500 millones de pesos por información que conduzca a su paradero que hoy se convirtió en incertidumbre para las autoridades que aunque mencionan que hubo resultado positivo en el municipio de Briceño, aún no se ha podido confirmar si alias 'Primo Gay' resultó herido o fue dado de baja.