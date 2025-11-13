Pese a asonada, capturaron a alias 'Tatareto, mano derecha de 'Primo Gay', en Briceño

En Briceño, Antioquia, fue capturado alias 'Tatareto', mano derecha de alias 'Primo Gay' y quinto al mando del Frente 36 de las disidencias. Durante el operativo fue liberado un hombre que había sido secuestrado por los ilegales en el Norte antioqueño.

Las tropas de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional lograron golpear de manera contundente el accionar criminal del Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá' con la captura de uno de sus cabecillas en Antioquia. Se trata de alias 'Tatareto', quinto al mando de la facción y mano derecha del temido alias ’Primo Gay'.

Según destacaron las autoridades militares, el procedimiento se realizó en el corregimiento Travesías del municipio de Briceño en donde fueron capturados alias 'Tatareto' y otra persona más que tenía a un hombre que habría sido secuestrado por las disidencias hace algunos días y que fue liberado en medio del operativo.

El brigadier general Carlos Caycedo, comandante de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, destacó que entre otros antecedentes, los capturados serían los responsables de atentar contra explosivos contra el proyecto hidroeléctrico de Chorreritas, a la vez que se refirió a la carrera criminal de alias 'Tatareto'.



“De acuerdo con información de inteligencia militar, alias 'Tatareto' tendría más de una década de trayectoria delictiva participando en acciones criminales de intimidación, extorsión y control territorial en varios municipios del norte antioqueño”, aseguró.

Sobre la otra persona detenida se conoció que es conocido como alias 'El Gordo', que tendría 6 años de trayectoria en las disidencias de alias 'Calarcá' y que estaría presuntamente vinculado a los recientes desplazamientos forzados en Briceño, donde también fue asesinado un campesino.

Las investigaciones de las autoridades también permitieron determinar que alias 'Tatareto' y alias 'El Gordo' estarían relacionados con las amenazas a trabajadores de Hidroituango y, además, estarían detrás de la instalación de algunos explosivos para atacar a unidades militares en la vía Travesías - El Hoyo.