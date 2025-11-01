Ministro de Defensa confirma captura de dos integrantes de grupo aliado de alias 'Primo Gay'

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó a través de su cuenta de X que realizaron la captura de dos sujetos “clave al servicio de alias Primo Gay”. Este proceso se hizo en la Vereda de Miraflores, en el municipio de Toledo, en el departamento Antioquia. El operativo contó con la participación del Ejército Nacional y el apoyo de Judicialización de la Policía Nacional.

Sánchez también aseguró que por medio de esta operación, se logró la incautación de armamento como un fusil, armas cortas, munición, equipos tácticos y material de intendencia, el cual fue utilizado “para sostener su actividad criminal”, afirmó el ministro.

Este golpe, según escribió Sánchez, afecta directamente su capacidad de extorsionar a trabajadores de Empresas Públicas de Medellín (EPM), contratistas de Hidroituango, comerciantes ganaderos, y transportadores. Además, dicho golpe frustra planes terroristas con artefactos explosivos y drones, mencionando que con esta modalidad fue que asesinaron al sargento segundo César Pardo y al soldado Esneider Pineda este año.

Sánchez cerró confirmando que seguirán desplegando operaciones ofensivas para debilitar las disidencias en Antioquia, con el fin de proteger a las comunidades y garantizar que ningún criminal vuelva a “imponerse con terror”.