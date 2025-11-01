En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Protesta de motociclistas en Bogotá
B-King y Dj Regio Clown
Puente festivo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Ministro de Defensa confirma captura de dos integrantes de grupo aliado de alias 'Primo Gay'

Ministro de Defensa confirma captura de dos integrantes de grupo aliado de alias 'Primo Gay'

El operativo fue efectuado en la vereda de Miraflores, en el municipio de Toledo, en el departamento de Antioquia, por parte del Ejército Nacional y con el apoyo de judicialización de la Policía Nacional.

Pedro Sánchez, ministro de Defensa.
Foto: @mindefensa en X.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de nov, 2025

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó a través de su cuenta de X que realizaron la captura de dos sujetos “clave al servicio de alias Primo Gay”. Este proceso se hizo en la Vereda de Miraflores, en el municipio de Toledo, en el departamento Antioquia. El operativo contó con la participación del Ejército Nacional y el apoyo de Judicialización de la Policía Nacional.

Sánchez también aseguró que por medio de esta operación, se logró la incautación de armamento como un fusil, armas cortas, munición, equipos tácticos y material de intendencia, el cual fue utilizado “para sostener su actividad criminal”, afirmó el ministro.

Le puede interesar:

  1. Defensoría del Pueblo
    Defensoría del Pueblo
    Foto: Defensoría del Pueblo
    Nación

    Defensora del Pueblo alerta por crisis en el Cauca: "Una situación extremadamente crítica"

Este golpe, según escribió Sánchez, afecta directamente su capacidad de extorsionar a trabajadores de Empresas Públicas de Medellín (EPM), contratistas de Hidroituango, comerciantes ganaderos, y transportadores. Además, dicho golpe frustra planes terroristas con artefactos explosivos y drones, mencionando que con esta modalidad fue que asesinaron al sargento segundo César Pardo y al soldado Esneider Pineda este año.

Sánchez cerró confirmando que seguirán desplegando operaciones ofensivas para debilitar las disidencias en Antioquia, con el fin de proteger a las comunidades y garantizar que ningún criminal vuelva a “imponerse con terror”.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Pedro Sánchez

Ministerio de Defensa

Antioquia

Ejército Nacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad